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Привет из 90-х. На социальных ярмарках развернулись спекулянты

  • 16/03/2022, 18:40
Автор:
новости Новосибирска
Власти города приняли решение и на ярмарках ввести ограничения по отпуску товаров в одни руки.

На социальных ярмарках, работающих на территории Новосибирска, выявлены факты закупки продуктов по льготной цене с последующей реализацией по завышенной цене. Наибольшей популярностью у спекулянтов пользуются яйца, сливочное масло, картофель. Выявленные факты стали поводом для ограничения количества отпускаемой в розницу продукции. Об этом в ходе сессии горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

В настоящее время на социальных ярмарках также введены ограничения по отпуску в одни руки: картофель не более 5 кг, яйца не более 30 штук, масло не более 1 кг, бакалея не более 3 единиц одного товара в руки, сообщает руководитель департамента.

Напомним, что одной из первоочередных задач городского штаба по противодействию санкциям является обеспечение продовольственной безопасности новосибирцев. В качестве одной из мер называлась организация на территории города дополнительных ярмарок, на которых производители, не оплачивая аренду места, могли бы реализовать свою продукцию, а покупатели приобрести ее дешевле, нежели в торговых сетях.

Что касается торговых сетей, то, как следует из доклада Витухина, по данным на 15 марта в сетевых торговых организациях, участвующих в мониторинге цен, зафиксировано увеличение средней минимальной цены более чем на 10% на такие товары, как мука (+15,8%, цена составляет 43,6 рубля), вермишель (+ 17% — 67,7 рубля), лук репчатый (+12% — 28,5 рубля). В несетевых магазинах розничной торговли зафиксирован рост средней минимальной цены более чем на 10% на сахар-песок (+23% — 93 рубля), мука пшеничная (+12%), молоко питьевое цельное (+13%).

Мониторингом определяются усредненные показатели цен. При этом по-прежнему в ассортименте имеются товары по более дешевым ценам: вермишель от 19 рублей, сахар-песок от 59,5 рубля, картофель от 32 рублей, крупа гречневая — от 66 рублей, приводит данные Витухин.

новости Новосибирска

Где заканчивается бизнес и начинаются спекуляции?

В то же время, как отмечает председатель профильной комиссии горсовета — по научно-производственному развитию и предпринимательству — Андрей Любавский, у предпринимателей, производящих продукцию, имеются объективные причины для повышения цен.

Начнем с любой продукции, транслирует Любавский позицию предпринимателей. Техника у нас на полях в основном импортная. Комплектующие, которые идут для производства того же зерна тоже, соответственно, другая себестоимость получается. В переработке тоже очень много импортного оборудования. Люди как-то пытаются уменьшать себестоимость своей продукции. Конечно, они прекрасно понимают, что если будут поднимать цену, то кто у них станет покупать?

При этом дефицита продуктов, по информации мэрии, не отмечается.

Представители торговых организаций по-прежнему отмечают повышенный спрос на гречку и сахар-песок,сообщает начальник департамента мэрии. По заявлениям руководителей крупных торговых сетевых организаций, запасы этих двух продуктов имеются достаточные. Ежедневно товары распределяются по магазинам. Но в связи с ажиотажным фактически спросом, как правило, к 16 часам товарные остатки заканчиваются. С утра следующего дня товар продается снова.

Зачастую искусственный спрос создают сами покупатели, особенно старшего возраста.

Ажиотаж вокруг товаров возникает от того, что есть спрос, говорит депутат Екатерина Шалимова. Может, следует взять нагрузку в виде оповещения через ТОСы. Ведь кто у нас создает ажиотаж? Люди старшего поколения, у которых исторически сложилась привычка приобретать в сложные времена сахар, муку и т. д. Через ТОСы нужно провести дополнительную работу по оповещению о том, что товары есть, что не нужно создавать ажиотаж. Плюс предложить магазинам выставлять какие-то таблички, что товар имеется, его не нужно разбирать. Часть населения поймет, что ситуация стабильная, и не будет закупать товары в большом количестве.

По информации мэрии Новосибирска, с 3 марта структурными подразделениями мэрии и администрациями районов организован ежедневный мониторинг роста цен и полноты ассортимента основных продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости. В мониторинг включены 10 сетевых и 40 несетевых торговых предприятий. Мониторинг организован по 48 позициям продовольственных товаров и 20 непродовольственных товаров. По договоренности с областным Минпромторгом, ограничения торговых надбавок на социально значимые товары (молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, часть овощей) приняты в сетях магазинов «Пятерочка», «Ашан», «О’кей», «Лента», «Быстроном». Товары с минимальной наценкой обозначаются специальными знаками и ценниками.

Фото пресс-службы Минпромторга Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : спекуляция санкции рост цен продукты дефицит


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