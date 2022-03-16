Привет из 90-х. На социальных ярмарках развернулись спекулянты

На социальных ярмарках, работающих на территории Новосибирска, выявлены факты закупки продуктов по льготной цене с последующей реализацией по завышенной цене. Наибольшей популярностью у спекулянтов пользуются яйца, сливочное масло, картофель. Выявленные факты стали поводом для ограничения количества отпускаемой в розницу продукции. Об этом в ходе сессии горсовета Новосибирска сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин.

— В настоящее время на социальных ярмарках также введены ограничения по отпуску в одни руки: картофель — не более 5 кг, яйца — не более 30 штук, масло — не более 1 кг, бакалея — не более 3 единиц одного товара в руки, — сообщает руководитель департамента.

Напомним, что одной из первоочередных задач городского штаба по противодействию санкциям является обеспечение продовольственной безопасности новосибирцев. В качестве одной из мер называлась организация на территории города дополнительных ярмарок, на которых производители, не оплачивая аренду места, могли бы реализовать свою продукцию, а покупатели приобрести ее дешевле, нежели в торговых сетях.

Что касается торговых сетей, то, как следует из доклада Витухина, по данным на 15 марта в сетевых торговых организациях, участвующих в мониторинге цен, зафиксировано увеличение средней минимальной цены более чем на 10% на такие товары, как мука (+15,8%, цена составляет 43,6 рубля), вермишель (+ 17% — 67,7 рубля), лук репчатый (+12% — 28,5 рубля). В несетевых магазинах розничной торговли зафиксирован рост средней минимальной цены более чем на 10% на сахар-песок (+23% — 93 рубля), мука пшеничная (+12%), молоко питьевое цельное (+13%).

— Мониторингом определяются усредненные показатели цен. При этом по-прежнему в ассортименте имеются товары по более дешевым ценам: вермишель от 19 рублей, сахар-песок от 59,5 рубля, картофель от 32 рублей, крупа гречневая — от 66 рублей, — приводит данные Витухин.

— Начнем с любой продукции, — транслирует Любавский позицию предпринимателей. — Техника у нас на полях — в основном импортная. Комплектующие, которые идут для производства того же зерна — тоже, соответственно, другая себестоимость получается. В переработке тоже очень много импортного оборудования. Люди как-то пытаются уменьшать себестоимость своей продукции. Конечно, они прекрасно понимают, что если будут поднимать цену, то кто у них станет покупать?

В то же время, как отмечает председатель профильной комиссии горсовета — по научно-производственному развитию и предпринимательству — Андрей Любавский, у предпринимателей, производящих продукцию, имеются объективные причины для повышения цен.

При этом дефицита продуктов, по информации мэрии, не отмечается.

— Представители торговых организаций по-прежнему отмечают повышенный спрос на гречку и сахар-песок, — сообщает начальник департамента мэрии. — По заявлениям руководителей крупных торговых сетевых организаций, запасы этих двух продуктов имеются достаточные. Ежедневно товары распределяются по магазинам. Но в связи с ажиотажным фактически спросом, как правило, к 16 часам товарные остатки заканчиваются. С утра следующего дня товар продается снова.

Зачастую искусственный спрос создают сами покупатели, особенно старшего возраста.

— Ажиотаж вокруг товаров возникает от того, что есть спрос, — говорит депутат Екатерина Шалимова. — Может, следует взять нагрузку в виде оповещения через ТОСы. Ведь кто у нас создает ажиотаж? Люди старшего поколения, у которых исторически сложилась привычка приобретать в сложные времена сахар, муку и т. д. Через ТОСы нужно провести дополнительную работу по оповещению о том, что товары есть, что не нужно создавать ажиотаж. Плюс предложить магазинам выставлять какие-то таблички, что товар имеется, его не нужно разбирать. Часть населения поймет, что ситуация стабильная, и не будет закупать товары в большом количестве.

По информации мэрии Новосибирска, с 3 марта структурными подразделениями мэрии и администрациями районов организован ежедневный мониторинг роста цен и полноты ассортимента основных продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости. В мониторинг включены 10 сетевых и 40 несетевых торговых предприятий. Мониторинг организован по 48 позициям продовольственных товаров и 20 непродовольственных товаров. По договоренности с областным Минпромторгом, ограничения торговых надбавок на социально значимые товары (молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, часть овощей) приняты в сетях магазинов «Пятерочка», «Ашан», «О’кей», «Лента», «Быстроном». Товары с минимальной наценкой обозначаются специальными знаками и ценниками.