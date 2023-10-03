Привет из прошлого обнаружили при ремонте дороги в Новосибирске

При замене дорожного полотна по адресу Толмачёвская, 1, рабочие обнаружили ящик с сюрпризом внутри. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в ВКонтакте.

В ящике находились бутылка водки и записка от Ромы, Женьки, Давида и Евгения Михайловича с дядей Витей.

— Привет вам из прошлого, — написано в записке.

Записка датирована 25.09.2005 годом.

В комментариях под постом, некоторые люди хотят найти авторов клада, а другие просто радуются такому привету из прошлого.

— Было бы прикольно если бы авторы тут прокомментировали это! — Прям капсула времени. — А я то думаю, почему Богаткова копают каждый год, видимо там тоже клад найти пытаются.

Ранее редакция сообщала о том, что новую дорогу до Плющихинского жилмассива запустят не раньше 2026 года.