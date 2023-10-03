Привет из прошлого обнаружили при ремонте дороги в Новосибирске

При замене дорожного полотна по адресу Толмачёвская, 1, рабочие обнаружили ящик с сюрпризом внутри. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» в ВКонтакте.
В ящике находились бутылка водки и записка от Ромы, Женьки, Давида и Евгения Михайловича с дядей Витей.
— Привет вам из прошлого, — написано в записке.
Записка датирована 25.09.2005 годом.
В комментариях под постом, некоторые люди хотят найти авторов клада, а другие просто радуются такому привету из прошлого.
— Было бы прикольно если бы авторы тут прокомментировали это!
— Прям капсула времени.
— А я то думаю, почему Богаткова копают каждый год, видимо там тоже клад найти пытаются.
Ранее редакция сообщала о том, что новую дорогу до Плющихинского жилмассива запустят не раньше 2026 года.
Фото со страницы «АСТ-54» в ВКонтакте
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