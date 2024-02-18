Самолёт «Алросы» столкнулся с автомобилем топливозаправщика в аэропорту Новосибирска

Транспортная прокуратура занялась проверкой происшествия с самолетом авиакомпании «Алроса» в Толмачево. Инцидент произошел вечером, 17 февраля, во время посадки.

Борт, который летел из Мирного, во время руления задел крылом технику аэродрома.

— Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажиры улетели резервным бортом.

Сейчас прокуратура устанавливает причины происшествия.

— Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, — отмечено в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет с 171 пассажиром из-за постороннего шума вернулся в аэропорт Новосибирска.