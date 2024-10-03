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Чучело из огромного судака хочет сделать рыбак из Новосибирска

  • 03/10/2024, 15:00
Автор: Ольга Кирсанова
Чучело из огромного судака хочет сделать рыбак из Новосибирска
Пойманная в Оби рыба дожидается своей участи в холодильнике сибиряка.

Житель Новосибирска поделился в социальных сетях эмоциями от богатого улова — ему удалось зацепить в Оби большого судака. Для 24-летнего Данила Демыкина рыбка в 6,5 килограмм оказалась пока рекордной.

— Рыбачу с раннего детства. С трех лет с дедом ходил на рыбалку, и как-то вот запало в душу. Занимаюсь этим преимущественно на даче. Горю этим делом, ведь рыбалка приносит незабываемые эмоции. Ориентировочно этому судаку около десяти лет, —поделился с журналистом VN.ru обладатель завидного трофея.

Чучело из огромного судака хочет сделать рыбак из Новосибирска

В планах у сибиряка провести таксидермию и сохранить рыбу на память.

— Мясо, если будет можно, заберу, ну а там придумаем, котлеты или на сковороду, — пояснил он.

Сейчас судак в холодильнике у рыбака дожидается своей участи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский рыбак поймал щуку с золотым кольцом внутри. Теперь ювелирный трофей мужчина берет с собой на рыбалку в качестве талисмана.

Источник фото: группа «рыбалка в Новосибирске» в ВКонтакте

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : рыбалка Обь


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