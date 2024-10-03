Чучело из огромного судака хочет сделать рыбак из Новосибирска

Житель Новосибирска поделился в социальных сетях эмоциями от богатого улова — ему удалось зацепить в Оби большого судака. Для 24-летнего Данила Демыкина рыбка в 6,5 килограмм оказалась пока рекордной.
— Рыбачу с раннего детства. С трех лет с дедом ходил на рыбалку, и как-то вот запало в душу. Занимаюсь этим преимущественно на даче. Горю этим делом, ведь рыбалка приносит незабываемые эмоции. Ориентировочно этому судаку около десяти лет, —поделился с журналистом VN.ru обладатель завидного трофея.
В планах у сибиряка провести таксидермию и сохранить рыбу на память.
— Мясо, если будет можно, заберу, ну а там придумаем, котлеты или на сковороду, — пояснил он.
Сейчас судак в холодильнике у рыбака дожидается своей участи.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский рыбак поймал щуку с золотым кольцом внутри. Теперь ювелирный трофей мужчина берет с собой на рыбалку в качестве талисмана.
Источник фото: группа «рыбалка в Новосибирске» в ВКонтакте
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