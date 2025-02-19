Более 100 человек задержаны за вывод украденных денег в Новосибирске и Татарстане

На форуме «Кибербезопасность в финансах», который сегодня проходит в Екатеринбруге, Андрей Храпов, заместитель главы МВД России рассказал, что в 2024 году правоохранительные органы пресекли деятельность преступных групп в двух регионах России. Они занимались выводом украденных у граждан средств за границу, преимущественно на Украину.

По словам Храпова, в Новосибирске правоохранители задержали более 60 человек, в Татарстане — более 40.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела по факту организации преступного сообщества.

Как заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, в последнее время мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров. Это связано с тем, что на «чёрном рынке» значительно выросла стоимость дропперских карт — с 10-15 тысяч рублей до 70 тысяч.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2024 году количество жалоб на кибермошенников, поступивших от новосибирцев в Банк России, увеличилось в 1,6 раз по сравнению с 2023 годом. В результате действий онлайн-преступников пострадали почти 800 жителей мегаполиса, которые не только лишились всех средств на банковских счетах, но и набрали микрозаймов с кредитами.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники, выдающие себя за сотрудников СГК, объявились в Новосибирске. Представители компании заявляют, что не запрашивают никаких СМС-кодов.