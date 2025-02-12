ЗСЖД сократила объем ремонта в Новосибирской области на 20%

В 2025 году Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) планирует провести ремонт 109,4 километра железнодорожных путей и 22 стрелочных переводов в Новосибирской области. Эти цифры на 20,72% и 43,53% меньше показателей прошлого года.
В 2025 году Западно-Сибирская железная дорога запланировала масштабные работы на следующих участках:
Кроме того, капитальный ремонт будет проведен на станциях Каргат, Чулымская, Коченево, Инская и Болотная.
— Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ будет проводиться по технологии «закрытого перегона»: один из путей закрывают для ремонта, а поезда идут по соседнему пути в обоих направлениях. В это время специалисты обновляют рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации, — говорится в сообщении организации.
Плановый ремонт полотна способствует повышению надежности всей инфраструктуры, увеличению скорости движения грузовых и пассажирских поездов на отремонтированных участках, а также улучшению качества поездок для пассажиров.
В ЗСЖД в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов на магистрали проводится согласно утвержденной программе ремонтно-путевых работ. В 2024 году в области выполнен повышенный объем ремонтных работ. Обновление пути в этом году запланировано исходя из актуальной оценки состояния инфраструктуры и будет выполнено в полном объеме.
Ранее редакция сообщала о том, что на ЗСЖД резко вырос объем перевозок стройматериалов. Наиболее активно в 2024 году контейнеры использовались для перевозки зерна.
Источник фото: Службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД.
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