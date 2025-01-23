«Продам огородку — куплю мента»: мигрант заявил о вседозволенности и безнаказанности в России

В Рязани бесстрашный иностранец заявил своей бывшей сожительнице, что за любое, даже самое тяжкое, преступление ему удастся избежать уголовного наказания.

Любительница «восточной сказки» поверила приезжему из Узбекистана и стала с ним жить. Но недолго и не счастливо, как тот ей обещал. Однажды «султан её сердца» поднял на неё руку, после чего она написала на него заявление в полицию и рассталась с ним. Решением суда 26-летнему Шахзоду Шафатову был назначен штраф в размере двух тысяч рублей и депортация.

Однако узбек до сих пор находится в Рязани и продолжает угрожать экс-возлюбленной, говоря, что любого «мента покупает за деньги». Он уверен, что стоит продать огород в Узбекистане и за убийство русской девушки даже год не придётся сидеть.

— Ты хоть вот эти мои разговорчики в ментовку отправляй, ты же знаешь, что любой менты я за деньги покупаю. Это во первых. А во вторых, я тебя кончу, я Узбекистана свой огородочка продаю, даже год не буду сидеть. Но тебя не будет на этом жизни, ты знаешь об этом или нет? Либо ты будешь моё, либо ни у кого, понимаешь? Ты либо меня поймёшь правильно, либо я тебя тоже не пойму. Помнишь, как тот раз ты меня умоляла? На этот раз ошибка не повторяй её. На этот раз ничего не поможет тебе. Если простишь — прости. А так я просто не останавливаюсь никогда. Вот эти твои ментовки — мне нас*ать вообше, — заявил он на ломанном русском вперемешку с отборным матом в своём голосовом сообщении.

После того, как голосовое сообщение бесстрашного иностранца завирусилось в Интернете, силовики оперативно нашли автора громких заявлений и побеседовали с ним. Поняв, что был не прав, Шафатов принёс свои извинения под видеозапись.

— Я всему российский народу, русский девушка, русский парни, всему буду свои изменения спросить. Больше никогда жизнь такой ошибки не повторяю. Я свои ошибки признаю. Прошу вам, пожалуйста, больше никогда жизни не повторяется, меня простите, если сможете, — опустив голову с мольбой в глазах говорит «покупатель ментов» из Узбекистана.

Отметим, что вольности со стороны приезжих в российских регионах стали едва ли не обыденностью. Почувствовав свою безнаказанность, иностранцы нападают на коренное население, грабят, насилуют и убивают. Зачастую жертвами агрессивных мигрантов становятся их русские жёны и любовницы. Ярким тому примером стала трагедия, произошедшая год назад в Новосибирске. Между 31-летним выходцем из Таджикистана Фарходом Рахимзодой и 39-летней матерью-одиночкой Ольгой Ярославцевой закрутился роман. Однако спустя некоторое время женщина и её 5-летняя дочка внезапно пропали. Тревогу забила подруга сибирячки из Казахстана. Она рассказала полицейским, что Ольга получила наследство, купила квартиру в Новосибирске, дорогой автомобиль и переехала на ПМЖ.

За это время таджик-любовник успел сбежать в Казахстан и попытался скрыться в соседнем Узбекистане. Однако правоохранители оказались проворней и задержали подозреваемого при пересечении границы. При задержании душегуб дал первые признательные показания и в подробностях рассказал, как расправился с женщиной, а после и с маленькой свидетельницей.

Судебный процесс над Рахимзадой начался в конце 2024 года. Стоит отметить, что теперь душегуб пытается избежать уголовной ответственности новым способом. Как сообщил источник Infopro54, чтобы его не приговорили к пожизненному сроку, он заключил контракт с Минобороны.