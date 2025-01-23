Операторов платных дорог обяжут информировать водителей о долгах через Госуслуги

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который обязывает операторов платных дорог уведомлять водителей о долге за проезд по платным трассам через портал «Госуслуги». Уже сейчас на этом портале можно узнать о задолженности за проезд по платным трассам «Автодора» (ЦКАД, М-12, М-11 и другим).

Эта опция появилась в рамках пилотного проекта госкомпании и Министерства цифрового развития в сентябре 2024 года.

Предложенный законопроект обяжет всех операторов региональных и частных дорог (например, проспекта Багратиона в Москве, Мытищинской хорды в Подмосковье, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге) направлять данные о должниках на «Госуслуги».

Как отмечает «КоммерсантЪ», информация о задолженности будет передаваться в течение 24 часов в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), а оттуда — на портал «Госуслуги». Многие банки также подключены к ГИС ГМП, и уведомления о задолженностях автовладельцы смогут получать в своих банковских приложениях, если укажут в них номер машины.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев (ЕР), уведомления помогут автовладельцам, которые оказались на платной автодороге «неожиданно» и осознали это только после получения штрафа за неоплату.

Напомним, в Новосибирской области первым платным дорожным объектом должен стать четвертый мост через Обь. Его сдача намечена на конец 2025 года. Расчетный трафик через мост — 68 тысяч автомобилей в сутки. Примерная стоимость проезда в 2023 году называлась — 100-150 рублей. Для учета машин на въезде на мост будут установлены 22 пункта оплаты проезда: по 11 на каждом берегу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили увеличить лимиты выплат по ОСАГО после ДТП почти на треть. Законопроект может вступить в силу 1 сентября 2025 года.