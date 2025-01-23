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Частным клиникам Новосибирска предлагают запретить проводить медосмотры мигрантов

  • 23/01/2025, 14:30

Частным клиникам Новосибирска запретят проводить медосмотры мигрантов
Законодатели рассчитывают, что это позволит пресечь выдачу формальных справок

В Госдуме планируют запретить мигрантам проходить медосвидетельствование в частных клиниках. Приезжие смогут проходить осмотр только в государственных учреждениях здравоохранения. Такую инициативу выдвинул глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий уверен, что медосвидетельствование иностранцев под полным контролем государства поможет избежать выдачи формальных справок, когда осмотр проходят только на бумаге, а также направит дополнительные поступления в госказну.

Участники медицинского рынка на местах уверены, что чрезмерное закручивание законодательных гаек не приведет к положительным результатам. Так, руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко говорит, что действовать нужно точечно, а не бить в целом по отрасли.

— Тотальные запреты в нашей стране никогда не приводили ни к чему хорошему. И очередное ужесточения на рынке платных медицинских услуг скажется исключительно негативно. Тема «медосмотра на бумаге» — это по большей части информационный шум, по факту не имеющий под собой никакой доказательной базы. Вот, если эти доказательства будут предъявлены и в конкретной клинике выявят данные нарушения, то тогда и надо применять меры, но точечно, исключительно против этого медучреждения. Почему за единичные случаи должны отвечать все? Частные клиники, особенно крупные, дорожат своей репутацией, и никогда не пойдут на такие нарушения, — заявил Смиренко.

Стоит отметить, что в ряде стран СНГ нет такого календаря прививок как в России, то есть потенциально мигранты могут стать переносчиками таких заболеваний, как гепатит, туберкулез, краснуха, корь и т.д.

Напомним, по закону «О правовом положении иностранных граждан» для получения патента и разрешения на работу все новоприбывшие в Россию на заработки, обязаны проходить медосмотр. Справка необходима и тем, кто планирует остаться в России более чем на три месяца. Процедуру нужно проходить один раз в год. Уклонение мигранта от прохождения медосвидетельствования наказывается штрафом от 2 тыс. до 4 тыс. руб. и последующим выдворением из страны. А вот административная ответственность за нарушение процедуры для медорганизаций или должностных лиц пока не предусмотрена.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила лишить иностранных граждан права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) наравне с гражданами РФ вне зависимости от времени нахождения на территории страны и наличия статуса налогового резидента.

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Мигранты медосмотр Госдума


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