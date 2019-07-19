Одно незаконно спиленное дерево – тысячи людей без электричества

В последние месяцы специалисты АО «РЭС» зафиксировали сразу несколько случаев незаконной вырубки деревьев в охранных зонах линий электропередач. Граждане идут на промысел, не задумываясь ни о собственной безопасности, ни о последствиях для энергосистемы региона. Особую тревогу у энергетиков вызывают вырубки вблизи охранных зон высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 кВ и выше.

Границы охранных зон ЛЭП напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ составляют, соответственно, 20, 15, 10 и 2 метра от параллельных вертикальных плоскостей по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Вследствие падений срубленных деревьев на провода происходит порыв или повреждение воздушных линий электропередачи, что приводит к аварийным отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, занимающихся подобной заготовкой древесины.

Так, в конце мая 2019 года в Тогучинском районе неизвестные лица занимались вырубкой деревьев вблизи линии электропередачи напряжением 110 киловольт. В результате падающее дерево задело провода ЛЭП, что привело к аварийному отключению электроэнергии в 23 населенных пунктах с населением 5,5 тысяч человек. Электроснабжение потребителей было восстановлено по резервной схеме в кратчайшие сроки, а при последующем осмотре специалистами филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети» было установлено, что поврежденные провода подлежат ремонту. Стоит отметить, что ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередачи достаточно трудоёмкий процесс, требующий привлечения специальной техники и значительных материальных ресурсов.

Буквально несколько дней назад очередные несознательные граждане занимались заготовкой древесины уже в Кочковском районе Новосибирской области. Их действия привели к падению дерева высотой порядка 30 метров на провода высоковольтной линии 110 кВ. Огромный ствол только чудом не оборвал провода ЛЭП, но вызвал их серьезное повреждение, которое стало причиной одновременного отключения сразу 3 высоковольтных линий электропередачи. В результате данного аварийного отключения, вызванного несанкционированными вырубками, без электроснабжения оказалось 3 населенных пункта, 14 социально-значимых объектов и почти 2 тысячи человек. Специалисты филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» оперативно прибыли на место происшествия, подключили потребителей по резервной схеме, после чего занялись устранением последствий повреждений. В течение пары часов нормальная схема электроснабжения была полностью восстановлена.

По факту незаконной вырубки в охранной зоне ЛЭП было подано заявление в полиции на установление виновных лиц. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 215.2 УК РФ, лица, виновные в разрушении, повреждении или приведении иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, могут быть привлечены к ответственности в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В целом, за 6 месяцев 2019 года специалисты АО «РЭС» зафиксировали 15 случаев аварийных отключений вследствие несанкционированной рубки лесных насаждений, и это с учетом того, что активный сезон заготовки дров еще не начался.

В связи с этим, АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание, что в соответствии с действующим законодательством в пределах охранных зон юридическим и физическим лицам запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий в пределах охранных зон заинтересованным лицам необходимо обращаться с письменным заявлением в АО «РЭС».

Помните, что порыв проводов воздушных линий либо механические повреждения кабеля приводят к аварийным отключениям потребителей, в том числе, социально-значимых объектов, а также к снижению надежности энергосистемы. А, значит, последствия несанкционированных действий в охранных зонах ЛЭП касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области.

Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» и телефон доверия АО «РЭС» (383) 289-41-00 работают круглосуточно.

Фото предоставлено пресс-службой компании