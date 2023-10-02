Только 47 процентов урожая убрано на полях в Новосибирской области

— Продолжается уборка зерновых и зернобобовых. На прошедшей неделе по причине неблагоприятных погодных условий темпы оставались невысокими. На 1 октября скошено зерновых и зернобобовых культур на 760 тыс га, обмолочено 731 тыс га: 47% от уборочной площади, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Уборка идет в графике 2018 года.

Валовый сбор зерна по итогам сентября в регионе составил 1,230 млн тонн при текущей урожайности 16,8 ц\га.

— Наиболее высокие темпы уборочной в Колыванском, Коченевском, Маслянинском и Черепановском районах. 11 хозяйств уже завершили работу, в регионе реализуется план по переброске сельхозтехники, — добавил министр.

По его словам, на рынке наблюдается незначительное снижение цен на зерно. Пшеница третьего класса продается по цене 11867 руб за тонну без НДС (-267 руб), 4 класса — 10950 руб за тонну без НДС. За пределы региона в сентябре вывезено 110 тыс тонн зерна, из них 105 тыс тонн на экспорт. На элеваторах и ХПП находится 684 тыс тонн зерна, загрузка емкостей составляет 39%.

Напомним, в 2018 году в регионе было собрано 2,7 млн т зерна, обмолочено 1,37 млн га. Урожайность составила 19,6 ц/га.

Ранее редакция сообщала, что засуха повлияет на урожай зерна в Новосибирской области.