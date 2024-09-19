Продавцов алкоголя обяжут платить госпошлину за каждую розничную точку

Комитет Госдумы рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект об установлении госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции на каждую точку продажи. Ранее с этой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным и сенатором Сергеем Рябухиным.

Предполагается, что новый законопроект будет способствовать развитию конкуренции и создаст равные условия для эффективной работы всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции.

Однако, руководитель комитета по гостеприимству Новосибирского областного отделения «Опора России», замглавы представительства рестораторов и отельеров России Галина Ильина уверена, что минусов от этого законопроекта будет больше, чем плюсов.

— Он однозначно усложнит жизнь предпринимателей. Еще не привыкли мерить алкоголь граммами, как уже новое нововведение. Понятно, что государству нужна отчетность. Но очень хочется, чтобы взаимодействие было обоюдным. Не просто бездумное закручивание гаек, но и полное понимание того, как бизнес будет внедрять эти новшества, — поясняет Ильина.

Уточним, что законопроект устанавливает госпошлину в размере 20 тысяч рублей в год для каждого торгового объекта или заведения общественного питания. Такую же сумму надо будет заплатить и при переоформлении лицензии в связи с увеличением количества магазинов или заведений общепита.

Сейчас пошлина за лицензию на розничную продажу алкоголя составляет 65 тысяч рублей в год независимо от того, сколько точек реализации алкоголя есть у организации.

По подсчетам авторов законопроекта, данные меры увеличат доходы региональных бюджетов с 4 млрд до 5 млрд рублей.

По данным 2ГИС, в Новосибирске около 1500 точек, где продают алкогольные напитки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске предложили запретить продажу тонизирующих напитков на массовых мероприятиях.