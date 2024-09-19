Мужчина и женщина погибли в ДТП на федеральной трассе под Новосибирском

Ночная авария с участием легкового автомобиля и грузовика унесла жизни двух человек. Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе около 0:20 часов 19 сентября.

По данным Госавтоинспекции, 52-летний мужчина за рулем LADA Largus, двигавшийся со стороны Новосибирска в направлении Омска, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым КамАЗ.

— В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир-женщина, на вид около 40-50 лет, погибли от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — рассказали в пресс-службе областного ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в жутком ДТП с участием большегруза и УАЗ погибли пять человек. Обгоняя попутные автомобили по встречной полосе, «Буханка» не успела сманеврировать и попала под грузовик.