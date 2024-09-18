В «Южном ПЛП» будут производить кондитерку, БАДы и станки с ЧПУ

Сегодня сразу шесть компаний подписали соглашения с Корпорацией развития Новосибирской области и УК «Промышленно-логистический парк» о развитии на площадке «Южного ПЛП». Их совокупный объем инвестиций составит более 1,1 млрд рублей. В ходе реализации проектов планируется создать более 300 рабочих мест.

Самый большой объем инвестиций в проект заложила компания ООО «Алтайский завод профнастила» — 300 млн рублей. На производстве планируется выпускать кровлю и фасады. Срок реализации проекта — до 5 лет.

В создание производства гибкой упаковки компания ООО «Завод упаковки» планирует вложить 150 млн рублей. Запуск предприятия намечен через 1.5 года после выхода на площадку.

НПФ «Новь» планирует разместить в «Южном ПЛП» производство специализированного и функционального питания, БАДов и косметических средств. Объем инвестиций в проект — 100 млн рублей, запуск намечен на конец 2025 года.

100 млн также намерена вложить в производство компания ООО «Родные стены». Она планирует в течение 5 лет создать в ПЛП логистический сортировочный комплекс.

ООО «Бердский технопарк» заходит в индустриальный парк с проектом завода по производству кондитерских изделий и пакетированной еды. Объем инвестиций оценивается в 78 млн рублей, запуск завода намечен на 2026 год.

Гендиректор ООО «Технологии будущего» Максим Курчев намерен построить в ПЛП производство металлообрабатывающего оборудования — фрезерно-гравировальных станков с ЧПУ. Объем инвестиций он оценил в 50 млн рублей.

Редакции Infopro54 Курчев пояснил, что ранее компания арендовала помещения на АО «БЭМЗ», но после смены собственника была вынуждена съехать.

— Сейчас мы арендуем две площадки в разных частях города, что неудобно. На площадке «Южного ПЛП» нам вновь удастся их собрать в одном месте, — пояснил предприниматель.

Он также отметил, что в планах компании расширение ассортимента и наращивание объемов производства, так как станки сейчас пользуются спросом в России. Кроме того, он отметил, что компании интересно сотрудничество с резидентами индустриальных парков из других регионов, которые производят комплектующие для станков.

Напомним «Южный ПЛП» создается на территории 143 га между Бердском и Искитимом. На площадке уже построены сети электроснабжения, система водоснабжения и водоотведения, ведётся строительство автодороги и газопровода. Год назад на площадку вышла компания «Маслов», которая реализует проект по глубокой переработке масленичных культур. Его запуск ожидается в конце 2024 года.

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