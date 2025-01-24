Продавцы маркетплейсов планируют заходить в розницу

В 2024 году онлайн-рынок заметно замедлил темпы роста. Такие выводы следуют из предварительной оценки отрасли компанией Data Insight. Аналитики выяснили, что оборот e-commerce в прошлом году вырос на 40%, до 11 трлн рублей, что на 4% ниже, чем годом ранее. Выручка продавцов на маркетплейсах тоже снижается. В 2023 году их доход вырос в среднем на 28% год к году, а в 2024-м только на 20%, подсчитали в сервисе для предпринимателей «МойСклад».

Падение всех показателей онлайн-рынка происходит на фоне увеличения продаж в офлайне, где выручка в 2024 год выросла в среднем на 16%, тогда как годом ранее поднялась всего на 13%.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко напоминает, что с начала года вступили в силу налоговые изменения, направленные на обеление селлеров. Адаптация к новым условиям также может замедлять темпы роста. К тому же на онлайн-рынке торговли наметился новый тренд.

— Тренд этого года — многоканальность. Сейчас мы ведем переговоры с крупными селлерами о их выходе в розничные сети. Одновременно рассматриваем и другие рынки сбыта, — говорит эксперт.

Ранее стало известно, что средний срок жизни селлера на маркетплейсе не превышает полугода.