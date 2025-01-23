«Возвращение к соли – безумие»: почему Новосибирску нельзя отказываться от современных реагентов

Последние сообщения о возможном возвращении к обычной соли в качестве основного средства борьбы со льдом вызвали недоумение и возмущение у многих жителей и специалистов. Эксперты отраслевых организаций не скрывают: ставка на соль в XXI веке — это шаг назад, особенно, когда в городе уже несколько лет активно используют проверенные современные реагенты.

По данным погодного центра «Фобос», в Новосибирске в среднем около 98 дней со скользкостью. Более того, значительная часть зимнего сезона здесь проходит при температуре ниже –15…–20 °C, когда привычная соль (галит) перестает эффективно работать. Представитель одной из профильных научных организаций утверждает, что при морозах –20 °C и ниже «галит становится бесполезным порошком, который никак не спасает ни дороги, ни тротуары». В то же время современные реагенты типа бионорда, плавящая способность которых сохраняется вплоть до –30 °C, что доказано и результатами лабораторных испытаний, и многолетним опытом применения в регионах с суровым климатом.

Специалисты подтверждают, что при –15 °C эффективность соли падает более чем на 80%. Современные многофункциональные реагенты, напротив, показывают увеличение плавящего эффекта в среднем на 105% по сравнению с галитом. При температурах ниже –20 °C соль попросту перестает воздействовать на лед, тогда как современные реагенты продолжают сдерживать образование наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта. Подобные выводы подтверждаются и прошлогодней практикой Новосибирска: на центральных магистралях и в Академгородке применение улучшенных материалов позволило заметно снизить аварийность и расходы на уборку уже в первые сезоны использования.

Откат к соли также несет серьезные финансовые издержки. Эксперты также отмечают, что при использовании галита или песко-соляных смесей зачастую требуется в разы больший расход, чем при применении современных противогололедных средств. Для обработки одного квадратного метра дороги солью и песком уходит до 80–100 граммов материала, тогда как инновационные реагенты расходуются в пределах 40 граммов. Причина в том, что традиционная смесь быстро выветривается потоком машин и требует многократных повторных посыпок, а современные материалы действуют дольше и эффективнее. Увеличенные затраты на соль ведут к колоссальным расходам бюджета, не говоря уже о продолжительных работах по вывозу грязной снежной массы.

Экологи предупреждают: соль несет большую коррозионную нагрузку, разрушая дорожное покрытие, детали автомобилей и пешеходную обувь. Она же активно засаливает почву, приводя к гибели зеленых насаждений и ухудшению качества городской среды. В то же время современные реагенты, прошедшие государственную экологическую экспертизу, имеют низкий класс опасности и содержат ингибиторы коррозии, снижающие разрушительный эффект для металла. Воздействие таких составов на кузова машин сопоставимо с действием обычной дождевой воды, а почти стопроцентная растворимость гарантирует отсутствие проблем с вывозом или разлетанием твердых остатков по городу.

Еще один ключевой момент – борьба с пылью. По статистике, которую приводит городской департамент транспорта и дорожного благоустройства, весной песок с улиц Новосибирска поднимается в воздух, образуя густые облака, которые содержат тяжелые металлы и вредные примеси. Всемирная организация здравоохранения указывает, что загрязненный воздух становится причиной смерти более 4,2 миллиона человек ежегодно. При использовании классической песко-соляной смеси именно пыль становится серьезной проблемой, так как этот материал содержит мелкие частицы, легко перемещающиеся ветром и оседающие на зданиях, автомобилях и в легких горожан. Современные реагенты же чаще всего полностью растворяются в талой воде и фактически не оставляют пыли, что особенно важно для региона, уже изрядно страдающего от выбросов ТЭЦ и строительных объектов.

В Новосибирске действует ГОСТ Р 50597–2017, который запрещает наличие снежного наката и зимней скользкости на дорогах. Песко-соляная смесь, по сути, не растворяет лед при температуре ниже –15 °C и лишь маскирует проблему. Современный реагент позволяет оперативно убрать снежно-ледяные образования без их прикатывания шинами автомобилей, экономя время и ресурсы коммунальных служб. Все данные полевых наблюдений говорят о том, что за последние несколько лет при использовании многофункциональных составов городу удалось сократить время уборки лотковой грязи и снизить количество технических и людских ресурсов.

Сторонники возврата к соли апеллируют к якобы меньшей загрязненности города во время оттепелей. Однако эксперты указывают, что галит при температуре –5…0 °C как раз и создает неприятную «солевую кашу», которая забивает водостоки и колесные арки машин. В итоге горожане наблюдают коррозию кузовов, появляющуюся на автомобилях, и проблемы с обувью, которые становятся массовыми при любом переходе через лужу, пропитанную солью.

И самое главное, отмечают специалисты: уже накоплен обширный положительный опыт многолетнего использования современных противогололедных средств не только в Новосибирске, но и других городах России, где климат не менее суров. Применение таких составов доказало реальную эффективность, позволив снизить аварийность, ускорить уборку и уменьшить негативные последствия для экологии. Противники инновационных материалов, говорят ученые, основываются на субъективных жалобах и страхах – тогда как статистика аварий, скорость оттаивания льда и данные по загрязнению воздуха говорят в пользу новых технологий.

С учетом фактов сравнивать соль с современными многокомпонентными реагентами – все равно, что сравнивать дровяную печь с центральным отоплением. Если вернуться к галиту, город фактически погрузится в «каменный век» дорожного хозяйства и осознанно выберет куда более грязную, затратную и опасную для людей технологию. Да, когда-то соль и песок были единственным доступным инструментом, но сегодня есть проверенные решения, которые и дешевле, и эффективнее, и безопаснее. Так зачем рисковать здоровьем горожан и состоянием городской среды, когда опыт и цифры безоговорочно свидетельствуют в пользу современных реагентов?

В итоге у Новосибирска есть ясный выбор: продолжать пользоваться более прогрессивными средствами, которые отвечают суровым требованиям сибирского климата и снижают расходы на уборку, или делать ставку на морально устаревший галит, способный доставить горожанам массу проблем с грязью, пылью и аварийностью. Представители дорожной отрасли, экологи и научное сообщество не скрывают: откат к соли станет настоящим «экспериментом» над жителями, последствия которого могут перечеркнуть все достижения последних лет.

Есть ли альтернатива массовому «засаливанию»: на рынке давно имеются вещества, способствующие растапливанию льда при низких температурах, не наносящим значительного вреда металлу, асфальту и земле. Кроме того, в нескольких городах уже применяется комплексный метод, который включает активную механическую очистку снега, своевременную его транспортировку на специальные полигоны, а также использование гранитной крошки. Эта крошка не дает колесам и обуви скользить, при этом не ухудшая состояние почвы так резко, как это делает соль.