Средний срок жизни селлера на маркетплейсе не превышает полугода

Постепенно маркетплейсы становятся основным каналом продаж большинства предпринимателей. Это вполне объяснимо. Ведь в то время, как трафики торговых центров неуклонно катятся вниз, онлайн-площадки открывают селлерам доступ к многомиллионной аудитории, предлагая мощный технический и маркетинговый инструментарий для работы с ней. Но, зайдя на маркетплейс, селлеры начинают регулярно биться о подводные камни, которыми переполнены такие площадки. Жесткая конкурентная борьба, покупательский экстремизм, дополнительные расходы на рекламу и многое другое очень быстро остужают пыл новичков. Единицы адаптируются к новым условиям и выстраивают на площадках успешный бизнес, большинство все же уходит.

— Я как селлер (продаю одежду), могу сказать, что по моей аналитике, до внедрения специальных мер, 30% выкупов — были возвраты использованного товара, который потом возвращался на склад маркетплейса. Затем он ехал к новому покупателю и т.д. Постоянно приходят отзывы, что товар ношенный. Wildberries все равно, так как они зарабатывают на логистике. За покупательское мошенничество платит селлер, мало того, что товар испорченный и его потом не покупают, так его невозможно изъять из продажи, он накатывает тысячи рублей, — эмоционально жалуются продавцы в соцсетях.

Некоторым удается найти механизмы выживания и зацепиться за площадку. Нередко, чтобы избежать убытков и дальнейшего банкротства, селлеры закладывают в стоимость товара не только процент возврата, но издержки от мошенничества. В итоге, признают продавцы, «добросовестный покупатель получает товар дороже, чем мог бы».

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко признает, что без правильно выстроенной экономики на маркетплейсе новичку сложно закрепиться.

— Статистика, составленная совместно с Сбербанком, неутешительна: средний срок жизни селлера на маркетплейсе составляет шесть месяцев. А потом они уходят в банкротство. И таких кейсов очень много — стремительно залетели на площадку, отработали в убыток, зафиксировали этот факт и закрыли свой кабинет. Потом пришли новые и история повторилась. Поэтому мы учим продавцов закладывать процент возврата и обратной логистики в свою экономику. Исходя из среднего процента выкупа товара необходимо закладывать в итоговую стоимость обратную логистику. Кто ее не закладывает, тот быстро сдувается. А вот с мошенничеством все намного сложнее. В этой категории рассчитать процент невозможно. Хотя для самих селлеров это очень больная тема.

Напомним, на конференции в рамках Новосибирского предпринимательского форума участники рынка отмечали, что маркетплейсы фактически оказались не готовы к росту количества селлеров, покупателей и продаж, не готовы к форс-мажорам.

— Если вам кто-то обещает, что выйдете на маркетплейс за 50-100 тысяч рублей — не верьте, это неправда. К примеру, мне, чтобы получить ту же прибыль, что и несколько лет назад, сейчас пришлось в три раза увеличить команду. Каждая карточка товара сегодня — это отдельный лэндинг, с которым нужно постоянно работать, — предупреждала основатель бренда азиатской косметики TAI YAN и премиальных кожаных сумок PRFCT, член президиума Ассоциации представителей электронной торговли Екатерина Бороздина.

Ранее редакция сообщала о том, что покупателям маркетплейсов предлагают присваивать рейтинг с оценкой их поведения. Этот способ борьбы с потребительским экстремизмом продвигает профильное объединение участников рынка.