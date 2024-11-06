Продавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы

Продавцы маркетплейсов обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить онлайн-площадки по факту автоматического включения непопулярных товаров в категорию распродаж. В письменном обращении к службе член общественного совета при ФАС России Алексей Кожевников рассказал, что несогласованные скидки доходят до 50%, при этом продавцов об этом не уведомляют.

Селлеры указывают, что раньше участие в акциях было добровольным. С недавнего времени товары стали попадать под категорию автоматически, а продавцы должны «в короткий срок уведомить маркетплейсы о нежелании участвовать».

При этом, президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко говорит, что ситуация развивается с точностью наоборот.

— Еще год назад маркетплейсы не считались с селлерами от слова совсем. Лишь с недавнего времени ситуация начала меняться. Наша Ассоциации много над этим работала и сейчас каждая онлайн-площадка старается вести со своими продавцами продуктивный диалог. На данном этапе каждый селлер может по желанию выходить из акции, либо устанавливать пороговую цену на товар.

С помощью продуктивного диалога, считает Москаленко, необходимо решить и вопрос с залежалым товаром на складе. Сейчас переговоры в этом направлении ведутся. Каждая из сторон высказывает свою точку зрения.

— Склады маркетплейсов забиты неликвидными товарами, которые могут храниться там месяцами. Для нового, востребованного товара там просто нет места и компаниям приходится отказывать в хранении. Акции как раз и проводятся с целью избавиться от такого неликвида. Конечно, перегибать здесь нельзя. А нужно искать грамотное решение. Селлерам, которые быстро распродают товар, давать определенные преимущества. Либо поднимать тарифы для неликвида. Вариантов много и оптимальное решение обязательно будет найдено, — говорит собеседник редакции.

Ранее редакция рассказывала о черных схемах, которые используют предприниматели для сокращения продаж конкурентов.