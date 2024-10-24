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«Подставь конкурента»: Маркетплейсы становятся полем изощренной битвы за покупателей

  • 24/10/2024, 09:00

«Подставь конкурента»: Маркетплейсы становятся полем изощренной битвы за покупателей
Предприниматели все чаще используют откровенно черные схемы для сокращения продаж конкурентов

Пандемия коронавируса распахнула для россиян двери в удобный и, при этом полностью обезличенный, мир маркетплейсов. С того момента популярность онлайн-площадок с каждым годом только нарастает. Торговля в удаленном формате стремительно опережает офлайн по объемам продаж. Оттого и все более жесткой, и изощренной становится борьба за покупателя на онлайн-площадках. Именно здесь предприниматели все чаще используют серые или даже откровенно черные схемы для увеличения продаж своих продаж и сокращения продаж конкурентов.

О самых распространенных методах «конкурентной борьбы» на маркетплейсах Infopro54 рассказал президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

— Самый распространенный и очень недобросовестный способ понизить продажи у конкурента — оформление заказа на его товар в отдаленный регион и последующий отказ от выкупа этого заказа. В результате продавец зря оплачивает логистику, теряет рейтинг, а карточка падает в выдаче из-за роста процента отказов. Проще же всего понизить рейтинг конкурента банальными плохими отзывами, — констатирует Москаленко.

Но бывают и более изощренные способы подстав конкурентов. С одним из них недавно столкнулся новосибирский селлер. Предприниматель запустил на маркетплейсе продажу шопперов — вместительных сумок с длинными ручками. Дизайн моделей разрабатывался в Италии, а изготавливали их из натуральной кожи. То есть премиальное качество было представлено по соответствующей цене. Об атаке конкурентов селлер узнал из отзыва покупателя.

— Девушка возмущалась по поводу того, что внутри премиальной сумки она обнаружила бирку, где на корявом русском языке было написано — «Произведено в Китае», — рассказывает собеседник Infopro54.

После анализа ситуации выяснилась схема подставы: один из конкурентов заказал большую партию шопперов новосибирского селлера, вложил в каждую модель заранее подготовленную бирку и отправил назад. После этого «китайские» сумки поехали по всей России. При этом, отследить, кто и когда сделал закладку невозможно. Как невозможно найти и все модели с поддельными бирками.

Еще одним недобросовестным способом борьбы являются жалобы на товар конкурента. После того, как фейковый пользователь пожаловался на качество товара, администрация маркетплейса, как правило, требует у продавца сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие качество товара. И если магазин не может предоставить необходимые бумаги, его деятельность будет приостановлена.

Помимо этого, недобросовестный продавец может использовать чужие товарные карточки либо копировать чужой контент чуть ли ни на 100 % контента.

Столкнувшимся с атакой конкурентов селлерам Алексей Москаленко советует, в первую очередь, написать в техподдержку маркетплейса.

— Wildberries сейчас добавил конструктор, благодаря которому селлер может заузить свои продажи, не оформляя покупку обезличенным покупателям. Также необходимо отслеживать свои площадки самостоятельно. Заказ, идущий по нетрадиционной схеме, всегда отличается от обычного покупательского заказа,  — рекомендует собеседник Infopro54.

Эксперт отметил, что сейчас онлайн-площадки идут навстречу селлерам, разрабатывая все новые способы борьбы с нечестной конкуренцией.

Ранее редакция сообщала о том, что интернет-магазины отмечают снижение процента выкупа заказов и увеличение сроков их хранения в пунктах выдачи из-за избалованности покупателей. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : селлер недобросовестная конкуренция мошенничество маркетплейс


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