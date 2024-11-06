Проблемы с подготовкой к отопительному сезону снизили рейтинг Андрея Травникова

«Агентство политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) выпустило рейтинг влиятельности российских губернаторов за октябрь 2024 года. Согласно ему, новосибирский губернатор Андрей Травников набрал 5,44 баллов и переместился с 62 на 74 место.

Фактором снижения рейтинга новосибирского губернатора, по данным экспертов, стали проблемы с организацией отопительного сезона в регионе.

— Наибольшие политические риски для губернаторов в случае крупных аварий в сфере ЖКХ могут наблюдаться в декабре 2024 – январе 2025 года, в преддверии «Прямой линии» с президентом, а также во время и вскоре после новогодних праздников, когда усиливается резонанс по поводу проблемных новостей из регионов, — считают в Агентстве.

Эксперты предполагают, что в ноябре 2024 года Андрей Травников будет стремиться провести ревизию в этой сфере.

—Прогнозируемы отставки руководства коммунальных предприятий, а также региональных и муниципальных чиновников, курирующих эти вопросы, — считают эксперты агентства, — добавляют в АПЭК.

Напомним, накануне Андрей Травников уже потребовал провести техническое расследование коммунальной аварии, которая произошла 30 октября в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска. Без отопления оставались 640 домов.

Кроме того, он дал поручение МинЖКХ добиться компенсации ущерба жителям квартир, которые пострадали в результате аварии.

Ранее редакция сообщала, что проблемы с отоплением в домах новосибирцев сохранятся еще несколько лет. Причина — накопившийся недоремонт сетей.