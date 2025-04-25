Продажи авто в Новосибирской области упали на 14% в первом квартале

С января по март 2025 года продажи машин в Новосибирской области снизились на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает автомобильный портал «Дром». Подержанные авто потеряли 12% покупателей, а новые — 37%.

— Мы видим сильные падения продаж в 32% у некоторых моделей автомобилей, стоимостью 1-1,6 млн руб. Например, Honda Freed, Kia Sportage, Toyota Prius и другие. Также на 25% реже жители стали выбирать Nissan Teana, Nissan Murano, Mitsubishi Pajero и другие, — отмечает Сергей Лагурев, аналитик «Дром».

По данным портала, средняя стоимость купленных авто в Новосибирской области в первом квартале снизилась на 9% и составила 1,1 миллиона рублей. При этом на рынке было более 150 тысяч объявлений о продаже машин. Средний ценник на автомобили, выставленные на продажу с учетом дорогих и бюджетных вариантов, — 1,7 миллиона рублей.

В пятерку самых популярных у новосибирцев моделей по итогам квартала вошли Toyota Corolla (средняя цена — 537 тысяч рублей), Toyota Camry (1,6 миллион рублей), «Лада 2107» (158 тысяч рублей), «Лада 2114 Самара» (224 тысяч рублей) и Subaru Forester (1 миллион рублей).

Ранее редакция сообщала о том, на какие новые авто в апреле изменились цены. В большинстве случаев модели стали дешевле.