Продажи новых грузовиков в ноябре упали на четверть

В ноябре 2024 года в России было продано 9 189 новых грузовых автомобилей, что на 25,6% меньше, чем годом ранее.

По данным «Автостата», с апреля по сентябрь рынок грузовых автомобилей стабильно снижался, в октябре наблюдался небольшой рост, а в ноябре он снова ушел в минус.

Лидером рынка остается отечественный бренд KAMAZ, на долю которого в последний месяц осени пришлось 23% от общего объема продаж, что составляет 2 122 единицы. На второй строчке рейтинга расположился китайский производитель SITRAK с показателем 1 084 проданных грузовиков.

В пятерку самых популярных брендов вошли еще три китайских производителя: Shacman (986 шт.), FAW (941 шт.) и Dongfeng (704 шт.).

Что касается модельного рейтинга, то здесь снова лидирует SITRAK C7H, количество продаж которого в ноябре составило 1 082 экземпляра. С заметным отставанием от лидера следует Dongfeng 4180 (544 шт.). Далее идут две отечественные модели — KAMAZ 54901 и GAZ Gazon NEXT (447 и 444 шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 китайский FAW J7 (413 шт.).

Если рассматривать итоги 11 месяцев 2024 года, то за этот период объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 115 588 единиц. Это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит напомнить, что в полтора раза за год увеличился выпуск легковых автомобилей в России. С конвейеров заводов сошло почти 600 тысяч легковушек. Это на 41,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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