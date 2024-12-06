Новосибирцы, появившиеся на свет в новогодние праздники, дни рождения не отмечают

В предновогодних хлопотах нередко даже такой значимый для каждого человека праздник, как День рождения, уходит на второй план, а то и вовсе забывается. Каково это, появиться на свет одновременно с Новым годом?

Всегда самый младший

Владимир Ковалев появился на свет 31 декабря почти 26 лет назад, и в этом видит больше минусов, чем плюсов. За все эти годы он ни разу не отмечал свой День рождения в кругу друзей.

— Я ни разу в своей жизни не получал поздравления ни в школе, ни в колледже. Минус дня рождения в этот день то, что ты всегда самый младший, — рассказал Владимир Горсайту.

Еще один минус такой даты рождения — отсутствие самого празднования очередного жизненного рубежа. Зато 31 декабря Владимир получает сразу два подарка — на Новый год и на День рождения.

А совсем недавно он решил отмечать День рождения летом, дату пока не придумал.

Самая первая

Анастасия Кузьмина родилась 1 января. Сейчас она работает фитнес-тренером, а свой День рождения считает неким продолжением Нового года.

— 31 декабря мы собираемся с семьей, я пеку торт и первого числа, когда все проснутся, задуваю свечи и мы все вместе садимся за стол. Больше ничего я на свой День рождения не готовлю — очень удобно! — говорит Анастасия.

Но отметить свой праздник с друзьями у Анастасии тоже не получается. Да и поздравляют ее близкие, как правило, с запозданием. 1 января многие друзья сделать это ни в состоянии, шутит девушка.

Подарков фитнес-тренер также получает два. При этом, оба ждут ее под елкой. Только вот новогодние подарки она открывает вместе со всеми после полуночи, а свои презенты на День рождения распаковывает 1 января.

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