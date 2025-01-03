Новосибирские ветеринары рассказали, как распознать бешенство у животного

Новогодние праздники — это отличное время для путешествий, прогулок на свежем воздухе и активного общения со старыми друзьями и новыми знакомыми, у которых могут оказаться, как домашние питомцы, так и сельскохозяйственные. В связи этим Управление ветеринарии Новосибирской области напоминают, что и те, и другие животные могут страдать таким опасным заболеванием, как бешенство.

Специалисты уточняют, что болезнь проявляется по-разному. При буйной форме у животных начинается обильное слюнотечение, они хрипло лают или мяукают. Собака, уже подверженная галлюцинациям, со злостью хватает и разгрызает разные предметы, а на улице молча, не лая, нападает на всех попадающихся ей собак и людей, пытаясь их укусить. Свидетельствует о развитии заболевания и отказ от пищи и воды — это происходит вследствие начинающегося воспаления. Кроме того, собака самопроизвольно опорожняет кишечник и мочится, а позже начинается паралич частей тела, прежде всего языка, глаз и нижней челюсти.

— При тихой форме (самой опасной) они, наоборот, вялые, спокойные, ласкаются к хозяевам (если речь о домашних любимцах и не только), лижут им лицо и руки, что крайне опасно — вирус бешенства выделяется со слюной больного животного за 10 дней до первых клинических признаков заболевания, — уточняют в ведомстве.

Ветеринары рекомендуют подальше держаться от животного, которое ведет себя соответствующим образом, постараться не попасть в поле его зрения. А после — сообщить об этом по номеру 112.

— Если собака вас все же увидела, то можно попытаться забраться на недоступную для нее возвышенность, укрыться в любом помещении, или же убежать. Вступать в противоборство с животным следует только в крайнем случае, а при получении укусов и царапин нужно немедленно промыть их большим количеством проточной воды с мылом, и обратиться за медицинской помощью, — советуют специалисты.

Если же животное, даже внешне здоровое, все же напало и нанесло любое повреждение, то необходимо сразу же обратиться за специализированной медицинской помощью.

Добавим, распоряжением правительства Новосибирской области с 28 декабря 2024 года по 25 февраля 2025 года на территории поселка Яблоневка рабочего поселка Чистоозерное Чистоозерного района введены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству.

Ранее редакция сообщала о том, что в двух населенных пунктах под Новосибирском ввели карантин по бешенству. Он действует до конца новогодних каникул.