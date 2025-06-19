В Новосибирске подорожали похороны

С 25 июля в Новосибирске вырастут цены на услуги МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы утвердил мэр города Максим Кудрявцев. Они будут действовать до 1 августа 2028 года.

Речь идет об увеличении оплаты за копку могил. В среднем ценник подрастет на 10%. К примеру, за копку стандартной могилы размером 2,0 x 1,0 x 1,5 м сейчас нужно заплатить 7122 рубля, после 25 июля — 8097 рублей. При подзахоронении — 8563, через месяц — 9311 рублей.

Стоит отметить, что на «сером» рынке услуги копщиков на кладбище доходят до 25 тысяч рублей. Такими расценками делятся новосибирцы при обсуждении темы похорон в соцсетях. При подзахоронении зимой во время сильных морозов цена может быть еще выше.

Напомним, стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Новосибирске, рассчитанная муниципалитетом, сейчас составляет 11957,79 рубля, кремации — 14234,16. Речь идет об умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя.

На сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское. Кроме того, под Новосибирском будет создано восьмое городское кладбище. В ноябре 2024 года в состав муниципальной казны города из госсобственности были переданы 6 земельных участков общей площадью 81 га, расположенные в районе Станционного поселкового сельсовета. На территории планируется создать общественное кладбище «Восточное».

МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» отвечает за состояние общественных кладбищ города Новосибирска. Осуществляет комплекс мероприятий по их содержанию и благоустройству, а также оказывает услуги по захоронению умерших в рамках гарантированного перечня услуг по погребению.

Ранее редакция сообщала о том, что за год кремация умерших в Бердске подорожала в два раза.