«Не причастна»: директору Горзеленхоза, получившей условный срок, отменили приговор в Новосибирске

Новосибирский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении директора Горзеленхоза Натальи Цветковой.
Женщина получила судимость по статье «Халатность» после ЧП 2 июля 2022 года в Нарымском сквере. Обвинение было построено на том, что директор Горзеленхоза не провела обследования зеленых насаждений, что привело к падению аварийно-опасного дерева на 9-летнего велосипедиста. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.
25 сентября 2023 года Железнодорожный суд признал женщину виновной и назначил ей 2 года лишения свободы условно и 1 миллион рублей возмещения морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.
Приговор был обжалован адвокатом Цветковой.
— Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 19 февраля 2024 года приговор Железнодорожного районного суда в отношении Цветковой отменен. Производство по делу прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе суда.
За Цветковой признано право на реабилитацию и возмещения вреда, связанного с у головным преследованием.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Ксении Карабиной, чьи дети погибли в пожаре.
Фото: Новосибирский областной суд.
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