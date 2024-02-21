«Не причастна»: директору Горзеленхоза, получившей условный срок, отменили приговор в Новосибирске

Новосибирский областной суд отменил приговор суда первой инстанции в отношении директора Горзеленхоза Натальи Цветковой.

Женщина получила судимость по статье «Халатность» после ЧП 2 июля 2022 года в Нарымском сквере. Обвинение было построено на том, что директор Горзеленхоза не провела обследования зеленых насаждений, что привело к падению аварийно-опасного дерева на 9-летнего велосипедиста. Мальчик получил тяжкий вред здоровью.

25 сентября 2023 года Железнодорожный суд признал женщину виновной и назначил ей 2 года лишения свободы условно и 1 миллион рублей возмещения морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Приговор был обжалован адвокатом Цветковой.

— Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 19 февраля 2024 года приговор Железнодорожного районного суда в отношении Цветковой отменен. Производство по делу прекращено в связи с непричастностью к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе суда.

За Цветковой признано право на реабилитацию и возмещения вреда, связанного с у головным преследованием.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Ксении Карабиной, чьи дети погибли в пожаре.