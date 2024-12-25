В СИЗО за кражу более 3 млн рублей у участника СВО отправили жителя Новосибирска

В Новосибирске заключили под стражу Дениса Кукарцева, обвиняемого в краже.

Следователи установили, что Кукарцев убедил свою знакомую установить на её телефон приложение «ЦБ защита», утверждая, что оно необходимо для защиты денежных средств. С помощью приложения он получил доступ к устройству и всем банковским счетам семьи знакомой, с которых похитил 3 202 400 рублей.

Эти деньги принадлежали её сожителю, который является участником специальной военной операции.

— Из показаний потерпевшего следует, что он является участником специальной военной операции, на которую был призван по мобилизации. Постановлением суда Кукарцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24.02.2025, — сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

За кражу в особо крупном размере Денису Кукарцеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске были задержаны участники цыганской преступной группировки, которые также занимались кражей денег и имущества военнослужащих- участников СВО.