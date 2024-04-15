Продлен запрет на движение транспорта по двум дорогам в Новосибирской области

До конца недели в связи с паводком, ТУАД сохранил действующие ограничения на движение транспорта по дорогам через Базово в Чулымском районе и Майское — Чернаки в Краснозерском районе Новосибирской области.
Так, например, проезд через дамбу на реке Карасук у населенного пункта Базово Чулымского района ограничен до 18:00 18 апреля.
Также до 19 апреля действует ограничение на движение всех видов транспортов по дороге Майское — Чернаки.
— С начала весны зафиксировано 113 паводковых случаев, ликвидировано 96, 17 – в работе, – говорится в сообщении ТУАД по Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что жители села Медведское добились ремонта разбитой большегрузами дороги.
Источник фото: ТУАД по Новосибирской области
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