День осведомленности о пингвинах отмечают в Новосибирском зоопарке

20 января во всем мире отмечают экологический праздник — День осведомленности о пингвинах. Новосибирский зоопарк рассказал об этих забавных птицах.

Природная популяция пингвинов сокращается. Это происходит из-за изменения климата на планете и деятельности человека.

Пингвины – это нелетающие морские птицы, они отлично плавают и ныряют. В мире живут 18 видов пингвинов. В Новосибирском зоопарке содержатся пингвины Гумбольдта. Они обитают на каменистых побережьях Чили и Перу, в зоне влияния холодного Перуанского течения. Эти птицы хорошо себя чувствуют, когда вода и воздух в меру прохладные и дует свежий ветер. Жара им противопоказана. В условиях зоопарка это учитывается.

— В комплексе, где живут пингвины Гумбольдта, поддерживается температура не выше +17 градусов, определенный уровень влажности и целый ряд других параметров, – говорит зоолог Мария Васенина.

По ее словам, вода для бассейнов этих птиц проходит несколько степеней очистки. А в вольерах устанавливаются системы климат-контроля, так как для пингвинов важна вентиляция и приток свежего воздуха.

Пингвины Гумбольдта в природе гнездятся в одних и тех же местах. Пара безошибочно узнает расщелину, пещерку в скале, выбранную однажды.

— В зоопарке пингвины Гумбольдта ведут себя таким же образом, – рассказывает Мария Васенина. — Они выбирают себе пещерки в искусственной скале, обживают их и очень расстраиваются, если по каким-то причинам им приходится «переезжать».

В Новосибирском зоопарке пингвины Гумбольдта содержатся с 2016 года. Сейчас здесь 14 птиц. Они находятся в одном вольерном комплексе. Большинство птиц сформировали пары, часть из них регулярно приносит потомство. В силу разных причин птенцов чаще всего выкармливают искусственно, а потом возвращают в группу.

В зоопарке отмечают, что пингвины Гумбольдта похожими друг на друга только на первый взгляд. Работающие с ними зоологи говорят, что на самом деле птицы отличаются и внешне, и по характеру.

— Наши пингвины любят внимание. Они могут устроить зрелищные ныряния и заплывы, когда рядом с их бассейном собирается много людей. А могут поплавать даже для одного зрителя. Особенно если это ребенок. В вольерном комплексе пингвинов Гумбольдта часто проводятся показательные кормления. Птицы приучены брать рыбу из рук кипера, и за своей порцией выстраиваются в очередь, как дисциплинированные ребята в детском саду, — рассказали зоологи.

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