Продолжительное использование назальных капель может привести к летальному исходу

Лор-врач Константин Добрецов в беседе с изданием aif.ru пояснил, каким образом у тех, кто пытается вылечить насморк, используя капли в нос, он проходит.

По словам эксперта, сосудосуживающие препараты стимулируют адренорецепторы и внедряются в процесс выработки гормонов. В итоге сосуды в носу сужаются, а носовые раковины уменьшаются, что, в свою очередь, облегчает дыхание. Тем не менее, у этих капель есть и побочный эффект. В случае передозировки сосуды могут сузиться не только в носу.

Например, у детей до года превышение возрастной дозировки может спровоцировать нарушение сердечного ритма, у подростков — тахикардию. Кроме того, уточнил врач, сужение сосудов в организме может привести к повышению артериального давления вплоть до гипертонического криза.

Константин Добрецов предупредил, что это опасное состояние, которое в крайних случаях может закончиться смертью. Также сосудосуживающие препараты токсичны и вызывают почечные нарушения, добавил специалист.

— Почечная токсемия, связанная с приемом сосудосуживающих препаратов, более сильная, чем от приема антибиотиков. Детям нужно использовать только те сосудосуживающие препараты, которые им показаны по возрасту, в правильной дозировке и в правильной кратности приема, — отметил лор.

Если применять сосудосуживающие капли для носа долгое время, то возникнет привыкание, поэтому в инструкции указан срок не более пяти-семи дней.

Однако врач добавил, что многие пренебрегают предостережениями в инструкции и рекомендациями специалистов, что неминуемо приводит к осложнениям.

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