В соляное кольцо взят один из городов Новосибирской области

Соленым кольцом огородили город Куйбышев в Новосибирской области. Город оказался на пути массовой миграции косуль.

— Как в Омске не будет — косули не переплывут «куйбышевскую Сену», сыто утонут в крепком и теплом сне, — говорится в сообщении Евгения Шестернина, министра природы Новосибирской области.

По его словам, сотрудники министерства постоянно дежурят на случай экстренных ситуаций. В этом им помогают лыжи, снегоходы и дроны.

Стоит отметить, что министр не зря упомянул Омск. Там косуль сначала замечали по всей области, а потом они появились в городе. Многие из мигрирующих косуль пострадали от машин, а некоторые умудрялись застревать меж железных прутьев заборов. В регионе был объявлен режим повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала о том, что малыш косули вышел на прогулку с жителем Новосибирской области.