Рекламодателям

Продукция цементного завода в Искитиме вошла в число ста лучших товаров страны

  • 11/12/2024, 16:05
Продукция цементного завода в Искитиме вошла в число ста лучших товаров страны
Кроме того, цементы компании были награждены дипломом «Золотая сотня», что подтверждает их высокие качественные характеристики, безопасность и эффективность

АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») стало победителем и дипломантом федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Продукция компании также была удостоена самой высокой награды проекта — диплома «Золотая сотня».

Церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла 3 декабря в Правительстве Новосибирской области.

Основные задачи проекта заключаются в увеличении заинтересованности бизнеса в создании конкурентоспособной продукции, решении задач модернизации в рамках национальных инициатив и насыщении рынка качественными товарами и услугами. Конкурс проходит в двух категориях — «Продукция» и «Услуги», и включает трехуровневую систему экспертизы — от регионального до федерального уровня. Среди ключевых критериев оценки — качество продукции, ее конкурентоспособность, а также рост объемов производства и внедрение новых технологий.

Arrow
Arrow
Slider

 

По результатам конкурса 2024 года общестроительные цементы АО «Искитимцемент», включая ЦЕМ 0 42,5Б, ЦЕМ 0 42,5Н, ЦЕМ I 42,5Б и ЦЕМ I 42,5Н, были удостоены диплома в номинации «Товары производственно-технического назначения». Эти строительные материалы соответствуют стандартам ГОСТ 31108-2020 и используются для производства различных видов бетона: тяжелого, легкого, ячеистого и жаропрочного, а также сухих строительных смесей. Благодаря высокой скорости набора прочности на ранних этапах, они позволяют сократить время производства железобетонных изделий и эффективно применять в строительстве объектов с жесткими временными рамками.

Кроме того, цементы компании были награждены дипломом «Золотая сотня», что подтверждает их высокие качественные характеристики, безопасность и эффективность. В 2024 году продукция АО «Искитимцемент» вошла в число лучших товаров России и предприятие получило переходящее Почетное знамя конкурса.

На церемонии награждения контрольный мастер цеха «Лаборатория» Светлана Южакова, работающая на заводе 38 лет, была удостоена знака «Отличник качества». Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отметил важность стабильного качества цемента для строительства стратегически значимых объектов.

Искитимский цементный завод участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» на протяжении 11 лет и многократно получал признание за свои достижения в области качества.

Фото предоставлено  ФБУ «Новосибирский ЦСМ»

2 432

Рубрики : Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : технологии промышленность Искитимцемент


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Юлия Дьячкова: В зоне основного риска инсульта сейчас находятся сорокалетние мужчины

Женщин этот удар чаще всего настигает в возрасте 50 лет
Все материалы
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Мэр Бердска Роман Бурдин досрочно сложил полномочия
13/12/24 19:08
Власть Отставки и назначения Политика
Новосибирская компания подала в арбитраж более 160 исковых заявлений к приставам
13/12/24 19:00
Бизнес Право&Порядок
Застройщику «Новомарусино» вынесли приговор по трем преступлениям
13/12/24 18:30
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
По результатам осенней серии игр ФК «Сибирь» ухудшил свои позиции в профлиге
13/12/24 18:00
Власть Спорт
В селе Сокур Мошковского района на улицах бьют фонтаны, а дети мерзнут в садике
13/12/24 17:45
Власть Общество
«Вектор» объявил торги на достройку корпуса, незавершенного «СпецТрансСтроем»
13/12/24 17:30
Бизнес
Дело Александра Мысика передано в суд в Новосибирске
13/12/24 16:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирск на втором месте в стране по количеству открытых елочных базаров
13/12/24 16:30
Бизнес Общество
В Новосибирске не хватает семидесяти процентов дворников
13/12/24 16:00
Общество
В САХ заявили, что почти 20% отходов в Новосибирской области вывозят за свой счет
13/12/24 15:31
Бизнес Общество
Единый телефон диспетчерской службы Новосибирска 051 перестанет работать с 2025 года
13/12/24 15:00
Общество
Аферисты создают цифровые копии карт россиян, используя шпионское ПО
13/12/24 14:53
Финансы
Первую лыжню в Новосибирске открыли в Бугринской роще
13/12/24 14:30
Общество
Звезду «Москва слезам не верит» обокрал на 4 млн мошенник из Новосибирска
13/12/24 14:15
Право&Порядок
Переселенцы из Германии потенциально готовы основать поселение под Новосибирском
13/12/24 14:00
Власть Недвижимость Общество
В новосибирской холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор
13/12/24 13:45
Бизнес Отставки и назначения
Новосибирский центр дорожного движения потратит 14 млн рублей на туалеты
13/12/24 13:30
Бизнес Власть Общество
Мигрант украл отару овец у сельского фермера под Новосибирском
13/12/24 13:10
Общество Право&Порядок
Новосибирским предпринимателям расскажут, как получить субсидию от государства
13/12/24 13:05
Технологии
257 тысяч таксистов оформили договор ОСГОП в России
13/12/24 13:00
Транспорт
Популярное
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске
13/12/24 15:15
Изгнанные из России мигранты заявились в Новосибирск и попали за решётку
12/12/24 19:30
Пенсионерке выплатят 500 тысяч за сломанное бедро у больницы под Новосибирском
12/12/24 14:30
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
11/12/24 17:45
Поезд насмерть сбил человека в Новосибирской области
11/12/24 13:00
Новости компаний
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30
Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области
12/12/24 10:05
Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке
12/12/24 9:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
11/12/24 10:33
Энергетики повышают надежность электроснабжения на левом берегу Новосибирска
10/12/24 10:25
Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях
6/12/24 12:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска