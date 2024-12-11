Продукция цементного завода в Искитиме вошла в число ста лучших товаров страны

АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») стало победителем и дипломантом федерального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Продукция компании также была удостоена самой высокой награды проекта — диплома «Золотая сотня».

Церемония награждения победителей и призеров конкурса прошла 3 декабря в Правительстве Новосибирской области.

Основные задачи проекта заключаются в увеличении заинтересованности бизнеса в создании конкурентоспособной продукции, решении задач модернизации в рамках национальных инициатив и насыщении рынка качественными товарами и услугами. Конкурс проходит в двух категориях — «Продукция» и «Услуги», и включает трехуровневую систему экспертизы — от регионального до федерального уровня. Среди ключевых критериев оценки — качество продукции, ее конкурентоспособность, а также рост объемов производства и внедрение новых технологий.

По результатам конкурса 2024 года общестроительные цементы АО «Искитимцемент», включая ЦЕМ 0 42,5Б, ЦЕМ 0 42,5Н, ЦЕМ I 42,5Б и ЦЕМ I 42,5Н, были удостоены диплома в номинации «Товары производственно-технического назначения». Эти строительные материалы соответствуют стандартам ГОСТ 31108-2020 и используются для производства различных видов бетона: тяжелого, легкого, ячеистого и жаропрочного, а также сухих строительных смесей. Благодаря высокой скорости набора прочности на ранних этапах, они позволяют сократить время производства железобетонных изделий и эффективно применять в строительстве объектов с жесткими временными рамками.

Кроме того, цементы компании были награждены дипломом «Золотая сотня», что подтверждает их высокие качественные характеристики, безопасность и эффективность. В 2024 году продукция АО «Искитимцемент» вошла в число лучших товаров России и предприятие получило переходящее Почетное знамя конкурса.

На церемонии награждения контрольный мастер цеха «Лаборатория» Светлана Южакова, работающая на заводе 38 лет, была удостоена знака «Отличник качества». Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун отметил важность стабильного качества цемента для строительства стратегически значимых объектов.

Искитимский цементный завод участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» на протяжении 11 лет и многократно получал признание за свои достижения в области качества.