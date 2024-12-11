Пункт Wildberries в Октябрьском районе Новосибирска «обнесли» неизвестные

Неизвестные воры оставили жителей Новосибирска без заветных покупок, заказанных на одном из популярных маркетплейсах.

Инцидент произошел в ПВЗ Wildberries на улице Дубравы, 65 в Октябрьском районе города в ночь на 11 декабря. Проникнув в пункт выдачи, злоумышленники вынесли товары и скрылись в неизвестном направлении.

Информацию о краже из ПВЗ Infopro54 подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Заявление в полицию поступило от представителей компании. Сейчас на месте преступления работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Причинённый в результате кражи ущерб владельцы ПВЗ подсчитывают, — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данным сервиса 2Гис, данное ПВЗ новосибирцы оценили на 2,6 балла из 5 возможных. Всего в городе находится 656 пунктов выдачи компании.

Ранее редакция сообщала о том, что Wildberries планирует снять с витрины ароматические ингаляторы. На данный момент проводится дополнительная проверка устройств, которые активно используют дети.