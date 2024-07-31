Продукция товаропроизводителей из районов области стала доступнее жителям левобережья Новосибирска

Организовать новую площадку, подобную той, что уже доказала свою востребованность в Калининском районе Новосибирска, поручил губернатор Андрей Травников в прошлом году.

На сегодняшний день, как отметил глава региона, поручение выполнено очень качественно: новый уровень, новый формат.

— Это не просто социальная функция, а продвижение местных производителей в очень удобном месте — рядом со станцией метро, с общественным транспортом. Ну и само оформление — это новый стандарт. Ассортимент очень богатый. Здесь на любой вкус покупатели могут выбрать продукцию наших новосибирских производителей. Поэтому рекомендую жителям левобережья воспользоваться новой социальной ярмаркой, — подчеркнул Андрей Травников.

На ярмарке можно встретить большое разнообразие различной продукции: мясо, колбасные изделия и деликатесы, рыба, яйца и мясо птицы, молочная продукция; хлеб, хлебобулочные изделия и овощи из Ордынского, Новосибирского, Колыванского Венгеровского, Тогучинского, Коченёвского, Чистоозёрного, Черепановского районов Новосибирской области, а также из Новосибирска.

Режим работы второй областной социальной ярмарки (адрес: пл. Карла Маркса, 1) с 10 до 20 часов ежедневно, выходной – воскресенье.

Региональный минпромторг будет проводить ежегодную ротацию участников с целью максимального охвата товаропроизводителей и продвижения новой продукции на внутренний региональный рынок.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что, в целях насыщения потребительского рынка Новосибирской области товарами местных товаропроизводителей, эффективного решения вопросов импортозамещения, обеспечения населения продукцией по низким ценам, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона с августа 2015 года реализует проект «Областная социальная ярмарка». Финансирование ярмарки осуществляется из средств областного бюджета.