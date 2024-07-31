Мигранта оштрафовали за липовые права, по которыми он катался по Новосибирску

Суд вынес приговор иностранному специалисту за поддельное водительское удостоверение, по которому он катался по Новосибирску.

С фальшивыми документами мигрант попался сотрудникам ДПС 11 мая в Центральном районе города. Гражданин Узбекистана за рулем автомобилем «Pontiac Vibe» был остановлен полицейскими возле дома Nº 55 на улице Фрунзе. Когда правоохранители потребовали документы, он без зазрения совести показал им фальшивые водительские права.

На нарушителя был составлен административный протокол, а после возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права».

Выяснилось, что подделку он купил у себя на родине в Узбекистане после того, как там его лишили водительских прав.

— Подсудимый полностью признал свою вину, выразил раскаяние в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области задержали мигранта, который на своем Лексусе расплющил мопед с двумя детьми. Оба пострадавшие подростки получили травмы и попали в больницу. Одного из них срочно доставили в областную больницу.