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Уголовную ответственность для подростков за мошенничество поддержали депутаты в Новосибирске

  • 11/04/2024, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Уголовную ответственность для подростков за мошенничество поддержали депутаты в Новосибирске
За первый квартал 2024 года в регионе подростки совершили уже около 30 таких преступлений.

Комиссия по противодействию коррупции регионального парламента Новосибирской области рассмотрела обращение Костромской областной думы к председателю Госдумы Вячеславу Володину. В обращении предлагается ввести уголовную ответственность за мошенничество подросткам, начиная с 14 лет. Как отметил депутат, председатель комиссии Александр Шпикельман, это связано с тем, что сегодня даже молодые люди в возрасте до 14 лет имеют возможность для совершения преступлений, в том числе с помощью компьютерной техники.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Новосибирской области Алексей Бабий поддержал эту инициативу.

— Если несовершеннолетний совершает хищение, например из карманов граждан, похищает телефон, то он осознает, что делает. То же самое касается мошенничества. Именно поэтому мы считаем целесообразным ввести уголовную ответственность по этой категории преступлений, — подчеркнул Бабий.

По данным МВД, в 2020 году в регионе несовершеннолетними были совершены 1075 преступлений, из них 9 мошенничеств, в 2021-м — 853 и 10, в 2022-м — 842 и 6, в 2023-м — 814 и 30, за первый квартал 2024 года — 235 и 29 мошенничеств.

— Статистика на лицо — она растет, поэтому вопрос требует детальной проработки, в том числе с учетом мнения психологов, — говорит Алексей Бабий.

Депутат Евгений Смышляев голосовать по этому вопросу отказался, отметив, что у него в принципе есть вопросы к участию подростков в случаях ИТ-мошенничества.

— Дети заигрались. Все, что касается компьютеров, они не воспринимают как реальную, настоящую жизнь. С этим нужно работать, — пояснил он.

Его коллеги не исключили, что мошенники специально втягивают в такие схемы подростков, которые хорошо разбираются к ИТ и которым «ничего не будет, если они попадутся», и рекомендовали это учесть при подготовке обращения.

В итоге большинством голосов новосибирские депутаты поддержали предложение костромских парламентариев о введении уголовной ответственности за мошенничество для подростков от 14 лет. Оно будет вынесено на рассмотрение апрельской сессии Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что подростка арестовали за издевательства над ветераном под Новосибирском.

Фото freepik, автор: racool-studio

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : уголовная ответственность подросток мошенничество


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