Для «Южного транзита» бронируют место на левом берегу Новосибирска

Документацию о планировке территории для размещения «Южного транзита» планируется подготовить до 31 декабря 2025 года. Соответствующий приказ подписал министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

Судя по документу, к концу будущего года документацию планируется подготовить по участку «Южного транзита», расположенному на Левом берегу, и соединяющему дороги Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Готовить документацию по планировке территории будет ГКУ «Мост».

Протяженность «Южного транзита» составит 9,4 км — до улицы Ватутина, где начинается Бугринский Мост, который входит в состав транзита. Предполагается, что дорога будет четырехполосной. Количество транспортных развязок, в том числе перспективных, планируется определить проектной документацией с учетом генплана Новосибирска.

Напомним, в сентябре 2023 года губернатор Андрей Травников отмечал, что принято решение начинать строить «Южный транзит» этапами. По его словам, начать можно с развязки на «Тёщином языке». Ее планировалось построить за счёт средств областного бюджета.

В ноябре 2023 года были подведены итоги торгов на проектирование левобережной части «Южного транзита». Речь идет о левобережном участке: от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». В торгах победила компания ООО «Росинталпроект», близкая к АО «Новосибирскавтодор». Именно по этому участку сейчас будет составляться документация о планировке территории.

Весной 2024 года был определен подрядчик для проведения изысканий продолжения Южного транзита на правом берегу. В конкурсе участвовали 4 компании, победила ООО «Сиб-Гео-Мар».

В июле 2024 года в генеральный план города были внесены изменения по объектам регионального значения в соответствии с поручениями губернатора Новосибирской области и разработанным технико-экономическим обоснованием на строительство «Южного транзита».

— Уточнены параметры трассы. Внесены два основных изменения: на правом берегу трасса смещена в поле реки Плющиха, на левом — увеличена зоной для будущей развязки в районе «Тёщинного языка», — сообщал директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин на июльской сессии горсовета Новосибирска. — На правом берегу от улицы Выборной до будущей улицы Доватора также уточнена трассировка автомобильной дороги. В настоящее время ведется ее проектирование.

«Южный транзит» должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. Сейчас построена часть «Южного транзита» – Бугринский мост.

Ранее редакция сообщала о том, что из развязки на Тещином языке в Новосибирск могут убрать съезды. Общественников встревожили варианты Южного транзита, которые сейчас рассматриваются в областном Минтрансе.