В 2025 году разрыв цен на новостройки и вторичку в Новосибирске будет сокращаться

В 2024 году стоимость квадратного метра на рынке новостроек Новосибирска подорожала на 15,4%, а на вторичном рынке — на 9,5%, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

Он прогнозирует, что в 2025 году из стоимости новостроек уйдет наценка на льготную ипотеку, которая фактически отменена. Кардинальное влияние на цены будет оказывать государственное регулирование.

— Одна семейная ипотека весь строительный рынок не вытащит, поэтому в 2025 году начнется сокращение разрыва цен между первичным и вторичным рынками, — полагает эксперт.

Николаев также прогнозирует передел строительного рынка со снижением объема ввода многоквартирных домов:

— Многие строительные компании откусили больше, чем могут прожевать.

Эксперт обращает внимание на то, что в конце 2024 года правительство РФ продлило мораторий на неустойки за срыв сроков ввода до 30 июня 2025 года. Он не исключает, что вскоре будет введен мораторий на банкротство застройщиков.

— В сложившейся ситуации главная опасность для покупателей — получить деньги со счетов эскроу через 2-3 года без всякой компенсации, так как опция «вернуть деньги» у банков остается, — рассуждает Сергей Николаев.

По его прогнозам, цена квадрата в конкретных новостройках в Новосибирске за год вырастет на 10-15%. При этом средняя цена квадрата в новосибирской агломерации будет зависеть от удельного веса квартир класса стандарт, доля которого в объеме продаж 2025 года существенно возрастет.

Напомним, к концу 2024 года стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Новосибирске составила 156 тысяч рублей. На каждую проданную новостройку в третьем квартале 2024 года в Новосибирске приходилось почти по 5 сделок на вторичном рынке. При этом в Новосибирске дома, построенные за последние 10 лет составляют 31% от активного предложения на вторичном рынке. В декабре стоимость квадратного метра на вторичке в городе составляла 115 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что топ-10 застройщиков по вводу домов в эксплуатацию назвали в Новосибирске.