Туристов и перевозчиков останавливают на границе с Монголией

— С 11 по 15 июля 2022 года в связи с празднованием государственного праздника Наадам в Республике Монголия и выходными днями на автомобильных пунктах пропуска МАПП Ташанта — Цаган-Нур, ДАПП Хандагайты — Боршо, ДАПП Цаган-Толгой – Арц-Сурь и ДАПП Шара-Сур – Тэс не будет осуществляться пропуск физических лиц, товаров и транспортных средств через российско-монгольскую границу, — говорится в сообщении, размещенном на сайте Сибирского таможенного управления.

Наадам — один из значимых государственных праздников в Монголии, сродни алтайскому Эл Ойыну. В эти дни проходят награждения и состязания, народные гуляния и объявлены они выходными.

— Такие закрытия происходят регулярно и перевозчики в курсе, так как правительство Монголии заранее публикует календарь праздников. Сибирская таможня также публикует уведомления, чтобы перевозчики могли планировать графики своей работы, — пояснил редакции руководитель Сибирского филиала Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Анатолий Антонов.

Пропускной пункт в Ташанте начнёт работу 16 июля.

Ранее редакция рассказывала о необходимости расширения пропускной способности погранперехода «Ташанта».