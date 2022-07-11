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Туристов и перевозчиков останавливают на границе с Монголией

  • 11/07/2022, 10:48
новости Новосибирска
Погранпереход Ташанта закрыт до 16 июля.

— С 11 по 15 июля 2022 года в связи с празднованием государственного праздника Наадам в Республике Монголия и выходными днями на автомобильных пунктах пропуска МАПП Ташанта — Цаган-Нур,  ДАПП Хандагайты — Боршо,  ДАПП Цаган-Толгой – Арц-Сурь и  ДАПП Шара-Сур – Тэс не будет осуществляться пропуск физических лиц, товаров и транспортных средств через российско-монгольскую границу, — говорится в сообщении, размещенном на сайте Сибирского таможенного управления.

Наадам — один из значимых государственных праздников в Монголии, сродни алтайскому Эл Ойыну. В эти дни проходят награждения и состязания, народные гуляния и объявлены они выходными.

— Такие закрытия происходят регулярно и перевозчики в курсе, так как правительство Монголии заранее публикует календарь праздников. Сибирская таможня также публикует уведомления, чтобы перевозчики могли планировать графики своей работы, — пояснил редакции руководитель Сибирского филиала Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Анатолий Антонов.

Пропускной пункт в Ташанте начнёт работу 16 июля.

 

Ранее редакция рассказывала о необходимости расширения пропускной способности погранперехода «Ташанта». 

Фото pixabay — dimitrisvetsikas1969

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Рубрики : Бизнес Туризм Культура ВЭД

Регионы: Монголия Алтай

Теги : таможня культура ВЭД


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