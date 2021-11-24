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Для микробизнеса придумали новую систему налогообложения

  • 24/11/2021, 10:00
Новости Новосибирска
Она позволяет полностью избавиться от административного давления, страховых взносов в ОМС и расходов на бухгалтера, но за это придется заплатить более высокими ставками.

Что предлагают?

На минувшей неделе на рассмотрение Госдумы были внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся микробизнеса. Речь идет об «Автоматизированной упрощенной системе налогообложения». Воспользоваться этим режимом смогут компании и ИП, где работают до 5 сотрудников и доходом до 60 млн рублей в год. Они смогут выбрать — платить 8% с полученных доходов (сейчас 6%) или 20% по системе «доходы минус расходы» (сейчас 15%). При этом предприниматели не будут платить страховые взносы в фонд ОМС, и им не придется подавать налоговые декларации, а всю отчетность за них будет вести налоговая — автоматически. В пилотном варианте проект заработает с июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане и продлится до 2027 года.

Вопрос в ставках

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей Наталья Пинигина отметила, что тема введения новой системы налогообложения для микробизнеса обсуждается уже около полугода. Направленность того проекта, который сейчас внесен в Госдуму, — передача нагрузки по ведению всех налоговых расчетов с налогоплательщика на налоговый орган. По аналогии с уже обкатанной системой по самозанятым.

— Стоит отметить, что под новую систему попадают далеко не все микропредприятия. Например, в этот перечень не входят небанковские кредитные организации, НКО, КФХ. Лично меня удивляет, что в список не попали КФХ, так как для них это было бы серьезным элементом господдержки: на селе найти специалистов, которые могли бы вести бухгалтерский и налоговый учет, гораздо сложнее, чем в городе, — рассуждает эксперт. — Что касается перехода на автоматическое ведение налогового учета, то это, конечно, плюс. Но в итоге каждый предприниматель и микрокомпания должны тщательно просчитать конкретно для себя: будет ли им выгоден этот переход.

Пинигина предложила разобрать ситуацию на самом простом примере:

компания из 5 сотрудников, получающих минимально возможную зарплату 13 тысяч рублей в месяц, заработала в год 10 млн рублей, потратила 8 млн рублей.

— За год работы в режиме «доходы минус расходы» со ставкой 15% компания должна заплатить 117 тысяч страховых взносов в фонд ОМС. Если она перейдет на автоматизированный онлайн-режим, то с 2 млн будет должна заплатить 20% или 100 тысяч рублей, то есть выгода составит 17 тысяч рублей. При этом предприниматель избавляется от необходимости содержать сотрудника, который будет вести учет и подавать декларации.

— Если предприниматель при тех же вводных перейдет на вариант «уплата налогов с доходов» — 8%, то он получит прирост налога в 200 тысяч рублей, который съест всю выгоду от неуплаты страховых взносов. Его затраты вырастут на 80 тысяч рублей в год.

— Стоит ли этого экономия на сотруднике, который ведет учет, спокойствие, что не нужно самому подавать декларацию? Каждый будет решать сам, — рассуждает Наталья Пинигина. — На мой взгляд, с финансовой точки зрения этот режим не совсем эффективен. Но он интересен с точки зрения удобства для предпринимателей, которые не владеют навыками ведения учета. Они получают гарантию надежности бизнеса, страховку от неквалифицированного персонала и его ошибок, так как их учет ведет сама налоговая.

Руководитель новосибирского отделения «Опоры России», предприниматель Игорь Салов заявил, что в принципе не понимает, на каком основании были приняты те ставки, которые сейчас включены в поправки в Налоговый кодекс, а также кто их рассчитывал.

— Это предложение совершенно неадекватно и не учитывает те проблемы, с которыми столкнулась экономика и микробизнес во время пандемии. Ставки, озвученные в проекте поправок, неадекватно высоки, — говорит собеседник редакции. — Ключевая проблема российской налоговой системы в том, что 60% бизнеса находятся в «серой зоне» и платят зарплаты «в конвертах». Власти это выдают за недобросовестность бизнеса, а на самом деле — это сигнал, что налоги непропорционально высоки и предприниматели вынуждены идти на такие издержки, скрывая часть легальной деятельности.

Бизнес считает…

По мнению Игоря Салова, ставки по налогам, прописанные в проекте, нужно уменьшить в 2 раза — только в таком случае правительству РФ и налоговой удастся получить желаемый эффект.

— В противном случае бизнес скажет: «Сам подход по автоматизации годится, но выходить из «тени» мы не будем», — прогнозирует Салов. — Как только государство пойдет навстречу бизнесу — мы увидим положительную динамику по налогам. На мировом опыте уже неоднократно подтверждено, что снижение налогового бремени на 10% приводит к повышению собираемости налогов в 2 раза. Но пока мы констатируем, что наши предложения не слышат.

Наталья Пинигина напоминает, что бизнес-сообщество в Новосибирской области уже не один год работает над снижением ставки налогообложения по УСН: с 6 до 1% и с 15 до 5%. Такие льготы действуют во многих регионах России и служат хорошей поддержкой для бизнеса во время пандемии.

— В нашем регионе это предложение находится на рассмотрении правительства. Мы надеемся, что оно все-таки будет принято. В такой ситуации автоматизированный онлайн-режим вряд ли будет востребован у микропредприятий, — говорит она. — Впрочем, не следует забывать о том, что решение о введении нового режима налогообложения находится в общем тренде ухода налоговой отчетности в онлайн. В связи с этим не стоит исключать принудительного перевода предпринимателей после завершения пилотного проекта. Посмотрим, как пройдут эксперименты. Возможно, бизнес увидит в этом режиме какие-то плюсы. Например, что административное давление здесь будет сведено к нулю. Для многих этот элемент может оказаться очень существенным.

Эксперт-практик в области налогов и финансов (27 лет), руководитель ООО «Проф учет», член президиума новосибирского отделения «Опоры России» Ольга Корпачева с энтузиазмом приветствует появление нового налогового режима для микробизнеса.

— Я сама отношусь к микробизнесу — и у меня нет сомнений в эффективности этого налогового режима, так как для него не нужна отчетность: все платежи будет проводить банк, а формировать отчетность — налоговая. На другой чаше весов находится повышение ставок, поэтому предприниматель, конечно, должен будет посчитать, насколько это будет для него выгодно, — поясняет эксперт. — Надеюсь, что после тестирования пилотного проекта на четырех регионах России он будет приведен в более совершенный вид и хорошо принят предпринимателями. Думаю, что большинство микрокомпаний в итоге выберет этот налоговый режим.

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Налоги для микробизнеса бизнес


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