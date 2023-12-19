Проезд в маршрутках подорожает с 23 декабря в Новосибирске

Еще 14 маршруток поднимут стоимость проезда. Об этом сообщает Центр управления городским автоэлектротранспортом.

Так с 25 декабря на маршрутах № 7 цена будет составлять 40 рублей, № 15 — 80 рублей, № 35 — 70 рублей, № 86 — 35 рублей.

— С 23 декабря установлены следующие тарифы: № 10 — 45 рублей, № 38 — 50 рублей, № 65 — 55 рублей, № 90 — 40 рублей, № 8 — 50 рублей, № 13 — 40 рублей, № 24 — 45 рублей, № 87 — 50 рублей, — говорится в сообщении.

Также с 23 декабря на маршрутке № 48 будет установлен тариф в 40 рублей. Такой же тариф будет на маршруте № 28.

Ранее редакция сообщала о том, что проезд в общественном транспорте будет стоить 35 рублей в Новосибирске.