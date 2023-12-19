Мэр Новосибирска распорядился вовремя менять перегоревшие лампочки в гирляндах

Новосибирск украшается световым оформлением и гирляндами в преддверии Нового года. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил подчиненных следить за техническим состоянием гирлянд и систем освещения.

— Местами гирлянды выходят из строя, поэтому МКУ «Горсвет», которому переданы полномочия по этой работе, должен внимательно это отслеживать, — добавил Локоть. —Пусть проходят ежедневно, смотрят и, если где-то что-то не горит, — принимайте меры.

Напомним, на улице Ленина в этом году планируется установить подвесной потолок из гирлянд, елки и фотозоны. Для оформления дизайнеры и архитекторы будут использовать прошлогодние украшения, сообщали в мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что для сибиряков завезли 7 тонн импортных гирлянд и елочных игрушек.