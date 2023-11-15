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На замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей

  • 15/11/2023, 17:13
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На замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей
Повышение тарифа на проезд пойдет только на содержание метрополитена.

На заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутаты попросили начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева прокомментировать планы о повышении тарифа на проезд в новосибирском метро до 38 рублей.

— Вы знаете, что сейчас идет серьезная инфляция. Содержание такого хозяйства, как метро, требует серьезных затрат. Мы посчитали и пришли к выводу: чтобы минимально осуществлять деятельность, содержать метро и поддерживать его в рабочем состоянии, необходимо повышение тарифа порядка до 38 рублей, — отметил Васильев.

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По его словам, в этом тарифе не учитывается обновление подвижного состава метро.

— В России остался один завод, который производит поезда для метро: мытищинский «Метровагонмаш» (Входит в «Трансмашхолдинг».  — Ред.). Последний раз я получал предложение от производителя, где цена пятивагонного состава составляла под 1 млрд рублей. У нас в депо 26 составов, — добавил Васильев.

В конце 2022 года один пятивагонный поезд метро стоил 600-700 млн рублей. Об этом при рассмотрении проекта областного бюджета говорила депутат от оппозиции Светлана Каверзина.

При этом Константин Васильев напомнил, что решение по повышению тарифа на проезд в метро принимается на областном уровне. По словам чиновника, в области к этому вопросу относятся с пониманием.

— Год назад, когда мы обсуждали повышение тарифа на проезд до 30 рублей, я говорила на сессии что нужно больше поддерживать метро. Вы тогда сказали, что у предприятия все хорошо и поддержка от горсовета не требуется. А сейчас мы резко поднимаем тариф сразу на 8 рублей, — напомнила депутат от оппозиции Светлана Каверзина.

Константин Васильев парировал, что метрополитен и в предыдущие годы давал расчет тарифа 35 рублей и выше, а принимали то, что принимали.

В свете предстоящей индексации стоимости проезда депутатов горсовета также интересовал вопрос, как объяснить жителям, почему «Новосибирский метрополитен» предоставил по допсоглашению 200 млн рублей подрядчику станции «Спортивная» — ООО «СпецТрансСтрой».

— Метрополитен — самодостаточный хозяйствующий субъект, который имеет резервы и может их использовать, в том числе предоставить подрядчику станции метро «Спортивная». Угрозы для предприятия это не несет, — подчеркнул начальник департамента транспорта мэрии.

Тем не менее в ходе заседания комиссии депутаты так и не получили ответ на вопрос, когда «СпецТрансСтрой» вернет муниципальному предприятию 200 млн рублей.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что к 2030 году подойдет срок завершения эксплуатации тех вагонов, которые город приобрел еще в 80-х годах. Продлить срок их службы уже невозможно. Он также предупреждал, что за счет оборотных средств метрополитен этот вопрос не решит.

Ранее редакция сообщала о планах по обновлению подвижного состава метро в Новосибирске.

Фото Infopro54

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : СпецТрансСтрой Светлана Каверзина. обновление состава метрополитен Новосибирска Константин Васильев Горсовет Анатолий Локоть


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