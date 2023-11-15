На замену электропоездов в метро Новосибирска нужны 26 млрд рублей

На заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутаты попросили начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева прокомментировать планы о повышении тарифа на проезд в новосибирском метро до 38 рублей.

— Вы знаете, что сейчас идет серьезная инфляция. Содержание такого хозяйства, как метро, требует серьезных затрат. Мы посчитали и пришли к выводу: чтобы минимально осуществлять деятельность, содержать метро и поддерживать его в рабочем состоянии, необходимо повышение тарифа порядка до 38 рублей, — отметил Васильев.

— В России остался один завод, который производит поезда для метро: мытищинский «Метровагонмаш» (Входит в «Трансмашхолдинг». — Ред.). Последний раз я получал предложение от производителя, где цена пятивагонного состава составляла под 1 млрд рублей. У нас в депо 26 составов, — добавил Васильев.

По его словам, в этом тарифе не учитывается обновление подвижного состава метро.

В конце 2022 года один пятивагонный поезд метро стоил 600-700 млн рублей. Об этом при рассмотрении проекта областного бюджета говорила депутат от оппозиции Светлана Каверзина.

При этом Константин Васильев напомнил, что решение по повышению тарифа на проезд в метро принимается на областном уровне. По словам чиновника, в области к этому вопросу относятся с пониманием.

— Год назад, когда мы обсуждали повышение тарифа на проезд до 30 рублей, я говорила на сессии что нужно больше поддерживать метро. Вы тогда сказали, что у предприятия все хорошо и поддержка от горсовета не требуется. А сейчас мы резко поднимаем тариф сразу на 8 рублей, — напомнила депутат от оппозиции Светлана Каверзина.

Константин Васильев парировал, что метрополитен и в предыдущие годы давал расчет тарифа 35 рублей и выше, а принимали то, что принимали.

В свете предстоящей индексации стоимости проезда депутатов горсовета также интересовал вопрос, как объяснить жителям, почему «Новосибирский метрополитен» предоставил по допсоглашению 200 млн рублей подрядчику станции «Спортивная» — ООО «СпецТрансСтрой».

— Метрополитен — самодостаточный хозяйствующий субъект, который имеет резервы и может их использовать, в том числе предоставить подрядчику станции метро «Спортивная». Угрозы для предприятия это не несет, — подчеркнул начальник департамента транспорта мэрии.

Тем не менее в ходе заседания комиссии депутаты так и не получили ответ на вопрос, когда «СпецТрансСтрой» вернет муниципальному предприятию 200 млн рублей.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что к 2030 году подойдет срок завершения эксплуатации тех вагонов, которые город приобрел еще в 80-х годах. Продлить срок их службы уже невозможно. Он также предупреждал, что за счет оборотных средств метрополитен этот вопрос не решит.

Ранее редакция сообщала о планах по обновлению подвижного состава метро в Новосибирске.