Улицы Новосибирска разделят на категории

— Мы всегда говорим, что в Новосибирске реклама стоит неправильно, что ее много и нужно убирать. Идут дискуссии о расстоянии между рекламными щитами и т.д. Мы много говорим про дифференцированный подход к размещению рекламы в зависимости от улиц, — напомнил на заседании комиссии по предпринимательству горсовета Новосибирска председатель комитета рекламы и информации мэрии Олег Хорошунов.

— В идеале мы хотим разделить улицы Новосибирска на четыре категории, чтобы любой предприниматель, открывая эту инфографику, мог сразу понимать, где какую рекламу с какими расстояниями он может разместить. Важно, что идеология концепции основывается на привязанности к памятникам архитектуры, важным зонам, а не абстрактным желаниям, — говорит Хорошунов. — Пока речь идет о гостевых маршрутах.

По его словам, сейчас Новосибирский государственный университет архитектуры проводит исследование по заказу департамента в части категорирования улиц города.

В перспективе, отмечает чиновник, эту категорийность и дифференцированный подход можно распространить не только на наружную рекламу, но и на озеленение, нестационарные торговые объекты и т.д. на всех улицах Новосибирска. Идею разработки схемы по размещению НТО поддержал председатель комиссии Андрей Любавский. Он предложил создать комиссию по проработке этого вопроса. Депутаты считают, что схему нужно распространить и на стихийные рынки, что образуются на проходных маршрутах и мешают пешеходам, а также жителям окрестных домов.

— Мы готовы разработать концепцию размещения НТО в Новосибирске совместно с общественниками, архитектурной академией, но она не сильно понравится предпринимателям и регулятору, отвечающему за отрасль, — говорит Олег Хорошунов. — Я настаивал бы на создании рабочей группы, которая отработает это видение с точки зрения города, рынка, а также перспектив развития отрасли. Нам нужно найти компромисс и интегрировать его в концепцию категорийности улиц.

Напомним, ранее Хорошунов сообщал, что со стороны большинства участников городского рынка наружной рекламы решение о разработке концепции и схемы возражений не вызвало, поступившие от бизнеса предложения были учтены.

Ранее редакция сообщала, что для магистральных улиц Новосибирска пропишут стандарты застройки и фасадов.