Профсоюз работников «Тяжстанкогидропресса» предъявил иск предприятию на 685 тысяч

В арбитражный суд поступил иск Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности (Сиброспрофпром) к ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Как пояснил “Ъ-Сибирь” глава организации Евгений Плахов, завод в течение трех лет накопил перед профсоюзом около 685 тыс. руб. долга, который Сиброспрофпром теперь пытается взыскать через суд.

По данным Арбитражного суда Новосибирской области, иск зарегистрирован 5 июля. Заявление было направлено на прошлой неделе. О принятии его к производству пока не сообщается.

«Тяжстанкогидропресс» оказался в кризисном положении в 2020 году, к апрелю 2021 года он уведомил большинство сотрудников о сокращении, но позже часть из этих заявлений отозвал. Завод выступал поручителем по кредиту БКС банка на 750 млн руб. своему акционеру — ООО «Стиллайн», которое был признан банкротом в феврале 2021 года. В мае 2020 года суд удовлетворил иск банка о взыскании с завода 1,05 млрд руб. долга по этому кредиту путем реализации имущества на торгах. В середине июня «Тяжстанкогидропресс» подал заявление о самобанкротстве, указав на наличие более 1,1 млрд руб. долга перед кредиторами. Заявление предприятия оставлено судом без движения до 7 июля.