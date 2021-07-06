Завершено расследование дела экс-директора клиники Мешалкина

ФСБ завершила расследование уголовного дела о хищениях при госзакупках в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) Минздрава РФ имени академика Мешалкина. Сумма ущерба составила почти 2 млрд рублей. Под следствие попало руководство медцентра: директор НМИЦ Александр Караськов, его супруга и заместитель Ирина Бойцова, а также врач-кардиохирург Евгений Покушалов. сообщает “Ъ” . Академик РАН Александр Караськов и Ирина Бойцова признали вину. В августе 2019 года их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Евгений Покушалов заключил досудебное соглашение, и дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Скандал произошел в начале 2019 года. В клинике Мешалкина, которую Александр Караськов возглавлял 20 лет, правоохранители выявили масштабные хищения при организации госзакупок. По подозрению в причастности к ним следователи задержали заместителя директора клиники по научно-экспериментальной работе, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова.

В мае 2019 года приказом тогдашнего министра здравоохранения России Вероники Скворцовой господин Караськов был уволен с поста директора клиники. Затем последовало снятие с него полномочий депутата новосибирского заксобрания. Основанием послужили ошибки, допущенные при составлении декларации о доходах. В июне того же года Александр Караськов сам оказался под следствием. Фигурантом дела также стала его жена и заместитель Ирина Бойцова, которая курировала в медцентре организационно-клиническую работу.

Врачам Караськову и Бойцовой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и по решению суда водворили в СИЗО. Впрочем, уже через три месяца суд по ходатайству следствия перевел их под домашний арест. Меру пресечения супругам смягчили, потому что они дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием. Итоговую сумму ущерба следствие оценило более чем в 1,8 млрд руб.

Подследственные добровольно возместили Минздраву РФ 960 млн руб., причем значительную часть этой суммы — почти 890 млн руб.— внесли три руководителя фирм-поставщиков, которых также привлекли в качестве обвиняемых по делу.

Оставшаяся сумма будет возмещена за счет реализации арестованного имущества фигурантов. После утверждения прокурором обвинительного заключения дело поступит в Центральный районный суд Новосибирска.