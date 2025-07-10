В Новосибирской области в рамках нацпроекта «Семья» обновят 15 объектов культуры

В Новосибирской области в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который входит в национальный проект «Семья», будут обновлены 15 культурных объектов. Об этом на пресс-конференции рассказала Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

По ее словам, нацпроект позволяет регионам системно решать задачи, связанные с доступностью культуры, создается комфортная среда для семейного досуга.

— Особенно важно, что проект охватывает и города, и сельские территории. Мы хотим, чтобы каждый человек независимо от возраста и места проживания чувствовал сопричастность к культурной жизни своего региона, — добавила она.

По ее словам, в Новосибирской области уже полностью заключены многие контракты, начато строительство и ремонтные работы на объектах культуры. Например, начат капремонт в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», ведутся работы по техническому оснащению Новосибирского драматического театра, а также капитальный ремонт культурно-досугового комплекса в г. Куйбышев и модернизация детских школ искусств.

Кроме того, в рамках нацпроекта в регионе будут созданы модельные библиотеки в Бердске, Новосибирске, Мошково, Карасуке и Купинском районе). В планах также капитальный ремонт библиотек, модернизация и техническое оснащение музеев и другие мероприятия.

Напомним, с января 2025 года в Новосибирской области началась реализация нового этапа национальных проектов. 12 новых нацпроектов касаются ключевых аспектов жизни горожан, таких как здравоохранение, образование, экология, цифровизация и инфраструктура. Основной акцент сделан на инновации, устойчивом развитии и комфортной городской среде. Одним из проектов является нацпроект «Семья». Он объединяет задачи проектов «Демография» и «Культура». Главной целью проекта является поддержка семей, охрана материнства и детства, забота о пожилых и развитие культурной инфраструктуры.