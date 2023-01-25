«ПроГород» анонсировал новые девелоперские проекты на Кузбассе

Компания «ПроГород» (входит в Группу ВЭБ.РФ) анонсировала на пресс-конференции новые девелоперские проекты в регионах. Об этом рассказал коммерческий директор «ПроГород» Евгений Большаков.

— В 2023 году мы сосредоточимся не только на реализации наших ключевых проектов в Москве и Московской области, но и на комплексных проектах в регионах. В частности, стартует реализация проекта в городе Междуреченск Кемеровской области вблизи строящегося производства по переработке угольной руды, — рассказал Евгений Большаков.

Проект будет реализован в соответствии с принципами стандарта комплексного развития территорий (Стандарт КРТ) Минстроя РФ, а это значит, что помимо комфортабельного жилья будет построена и вся необходимая для жизни инфраструктура. По словам Евгения Большакова, такой подход станет дополнительной мотивацией для квалифицированных специалистов переехать из центральной России на новое место жительства и работать на новых промышленных предприятиях в регионе.

По его словам, все новые проекты компании, старт реализации которых намечен в этом году, носят скорее социальную функцию, так как в них не заложены принципы коммерческого девелопмента по максимизации прибыли.

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