Стало известно о работе школ и детских садов без отопления в Новосибирске

Департамент образования Новосибирска рассказал о работе школ и детских садов в связи с устранением дефектов на тепловых сетях в Кировском и Ленинском районах.
— Всего в зоне аварии находятся 64 школы и 70 детских садов, подведомственных департаменту образования мэрии Новосибирска, — говорится в сообщении.
40 детских садов в Ленинском районе работают в штатном режиме. Из 39 школ на дистанте — 4 школы, в остальных первая смена — в штатном режиме.
В Кировском районе из 30 детских садов – 29 работают в штатном режиме. Детский сад № 505 закрыт. 7 школ района работают в штатном режиме, 9 на дистанте, а еще в 9 школах сокращены уроки у первой смены.
— В учреждениях образования организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и работа аварийных бригад, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что родители школьников оповещены о ситуации.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за коммунальной аварии исполняющий обязанности мэра Новосибирска провел оперативное совещание.
Фото: Freepik — freepik
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