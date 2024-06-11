Программу празднования Дня России представили в Новосибирской области

В День России, 12 июня, в Новосибирской области пройдут разнообразные тематические мероприятия: выставки, спектакли и концертные программы.
Центральной площадкой праздника станет Михайловская набережная Новосибирска. Здесь в полдень на главной сцене начнётся концертная программа. После этого, в 13:00, состоится торжественное открытие праздника.
На набережной будут работать интерактивные площадки и мастер-классы. На сцене выступят различные музыкальные коллективы и солисты из Новосибирска и области. Завершит концерт выступление кавер-группы «Айвазовский Оркестра».
Более подробную информацию о программе празднования можно найти здесь.
Ранее редакция сообщала о том, что на День города и День молодежи перед новосибирцами выступят «Парк Горького» и «Пицца».
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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